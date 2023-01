Pátrací týmy v JAR nalezly a usmrtily uprchlou tygřici

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Policie včera nalezla a usmrtila osmiletou tygřici Sheba, která v sobotu uprchla ze soukromé farmy poblíž jihoafrického Johannesburgu. Informovala o tom agentura AP. Šelma na útěku poranila jednoho muže a zabila jedno prase a dva psy. Tygřice byla utracena v časných ranních hodinách poté, co byla spatřena v obytné čtvrti Walkerville. Podle policie bylo kočkovitou šelmu nemožné bezpečně polapit a majitel zvířete dal svolení k jeho usmrcení.

"Vzhledem k lokalitě a členitosti terénu nebylo možné ji zadržet ani bezpečně chytit," uvedl zástupce místní policejní skupiny Gresham Mandy. "Ve 3:45 (2:45 SEČ) ráno bylo rozhodnuto o jejím usmrcení, dokud to bylo bezpečné," dodal Mandy. Podle něj to nebylo jednoduché rozhodnutí, ale bezpečí komunity bylo pro policii na prvním místě. Pátrací týmy Shebu hledaly také pomocí dronů a helikoptér a vystopovaly ji v zemědělské oblasti poblíž několika domů.

Organizace Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), která se zaměřuje na ochranu zvířat, vyjádřila znepokojení nad tím, že úřady v provincii Gauteng, kde se nachází farma, z níž tygřice uprchla, nevyžadují pro chov exotických zvířat speciální licenci.

"Tato tygřice, která se již ve volné přírodě chovala jako šelma, se do obytné zóny nezatoulala sama," uvedla ve svém prohlášení organizace SPCA. "Byla tam nedobrovolně přivedena, aby byla držena v zajetí, to by se vůbec nemělo dít," dodala organizace.

reklama