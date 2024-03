Pavel: Vysypáním hnoje před úřad vlády se problémy zemědělců nevyřeší

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | palinchak / palinchak / Depositphotos

Prezident Petr Pavel rozumí tomu, že se zemědělci cítí frustrovaní, vysypáním hnoje před úřad vlády se ale jejich problémy nevyřeší. Podle něj by se zástupci velkých i malých zemědělců měli snažit najít s vládou řešení, kterým nebude jen zvyšování dotací. Pavel to řekl novinářům v Kersku na Nymbursku na závěr dvoudenní návštěvy Středočeského kraje.

Před sídlem vlády v Praze se dnes uskutečnila demonstrace nespokojených zemědělců proti národní politice. Zúčastnila se jí asi tisícovka lidí. Jeden ze zemědělců dnes před úřad vlády a na přilehlé tramvajové koleje vysypal hnůj, a omezil tak provoz MHD. Policisté ho zadrželi, je podezřelý z několika přestupků.

"Na jedné straně naprosto chápu, že zemědělci se cítí už frustrovaní, protože jednání o řešení jejich dlouhodobých problémů probíhají dlouho a možná ne s takovými výsledky, jaké by si představovali. Na druhou stranu vysypat hnůj před úřad vlády určitě ty problémy nevyřeší," uvedl Pavel. Podobně zemědělcům podle prezidenta neprospívá to, že se k jejich protestním akcím přidávají skupinky nebo jednotlivci, kteří se podle něj chtějí na akcích jenom přiživit.

Pavel míní, že by stálo za to dát dohromady nejen zástupce sdružené ve svazech, ale i malé a možná i soukromé zemědělce, kteří mají na věc jiný pohled než ti velcí, a pokusit se s vládou u stolu - ne na ulicích - najít řešení. Tím řešením nebude jenom zvyšování dotací, protože to je podle Pavla nikdy nekončící proces vedoucí do slepé uličky, ale hledání systémových řešení.

Celkově dnes podle mluvčí Agrární komory Barbory Pánkové do Prahy přijelo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 zemědělských strojů. Po skončení akce se jeden z protestujících dostal za zátarasy před úřadem vlády a policie jej zadržela, jinak byla demonstrace poměrně klidná. Zemědělci požadují od vlády podporu zaměstnanosti na venkově, nekrácení podpory pro životní pohodu zvířat a vrácení zdanění půdy na úroveň před konsolidačním balíčkem, případně nedanění evropské provozní dotace.

