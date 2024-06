Poptávka po masožravých rostlinách roste. Kupují je hlavně mladí, říká pěstitelka

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | incidencematrix / Flickr Největším prodejním hitem posledních let je rosnatka kapská, která je pověstná svojí schopností zbavit domácnost octomilek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Masožravé rostliny už dávno nejsou jen chloubou sbírek zkušených pěstitelů, ale stále častěji zdobí i tuzemské domácnosti. Poptávka po masožravkách výrazně roste hlavně mezi mladými. Masožravé rostliny odvděčí amatérské pěstitele nejen svých nevšedním vzhledem, ale pomůžou jim doma i v boji s obtížnými octomilkami, moly, mouchami či vosami. ČTK to řekla pěstitelka masožravých rostlin Markéta Aubrechtová, která spolu s olomouckým Výstavištěm Flora připravila výstavu Živé pasti."Popularita masožravek určitě roste. Zatímco mezi pěstiteli orchidejí či kaktusů najdeme hlavně starší ročníky, tak masožravky lákají hlavně mladé nadšence z řad teenagerů a dětí," uvedla Aubrechtová, která masožravé rostliny z vlastní produkce prodává na výstavách po celé České republice. Rostoucí popularitě masožravek podle Aubrechtové pomáhá to, že jejich pěstování není náročné. "Navíc jsou to velmi originální rostliny. Myslím si, že jejich vzhled hodně lidí a hlavně dětí fascinuje. Máme spoustu mladých zákazníků a je krásné pozorovat, jak třeba desetiletí kluci jsou blázni do masožravek a chrlí jejich latinské názvy," uvedla.

Největším prodejním hitem posledních let je rosnatka kapská, která je pověstná svojí schopností zbavit domácnost octomilek. "Vytváří kapičky a dokáže octomilek pochytat obrovské množství. Navíc je to neuvěřitelně jednoduchá kytka na pěstování," podotkla pěstitelka.

Některé prodávané masožravé rostliny chytí masařky či potravinové moly. "Máme v nabídce také šperlice, které zvládnou i vosy a sršně," podotkla Aubrechtová, podle které může šperlice za den chytit až desítky vos. "Jsou to vlastně výborní lovci," řekla.

Nejlevnější masožravé rostliny z nabídky pěstitelky Aubrechtové stojí 250 korun a nejdražší 1200 korun. Prodejní cena se odvíjí od druhu a stáří rostliny. Když si ale Aubrechtová chce koupit vzácnější masožravku do své sbírky, musí sáhnout hluboko do peněženky. "Tyto rostliny stojí úplně běžně 20 000 až 30 000 korun," řekla Aubrechtová.

Přečtěte si také | Přírodovědci objevili na Borneu zvláštní "stydlivou" masožravku, pasti vytváří v podzemí

Masožravé rostliny do své nabídky postupně zařazují také tuzemská květinářství či hobbymarkety. "My ale preferujeme přímý prodej, protože máme raději osobní přístup. Zákazníkům totiž můžeme vysvětlit, kterou rostlinu si mají domů pořídit a která jim tam hezky poroste. Dáme jim i další rady," podotkla Aubrechtová.

Aubrechtová se pěstování masožravých rostlin věnuje 20 let a pěstuje je ve sklenících u Českých Budějovic. "Jsou to krásné rostliny a jejich schopnost chytat hmyz je takový bonus," dodala.

reklama