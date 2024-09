Pitva běluhy Hvaldimir přezdívané "ruský špion" neprokázala cizí zavinění

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vyšetřování smrti běluhy Hvaldimir, o které se spekulovalo, že jde o špiona ruského námořnictva, neprokázalo žádné cizí zavinění, uvedly podle agentury AFP norské úřady.Samec běluhy severní, který byl 31. srpna nalezen mrtvý u norských břehů, měl v tlamě zapíchnutý klacek a jeho smrt nesouvisela s lidským počínáním, sdělila policie. Ta zahájila vyšetřování poté, co dvě skupiny na ochranu práv zvířat podaly podnět k vyšetřování Hvaldimirovy smrti. Pitva ukázala, že v tlamě velryby uvízl klacek o délce 35 centimetrů a šířce 3 centimetrů.

Organizace Marine Mind, která běluhu sledovala, uvedla v příspěvku na sociální síti, že zprávu o příčině smrti běluhy podporuje i zjištění, že v době nálezu byl jeho žaludek prázdný a vnitřní orgány byly znehodnocené. Savec byl podle těch, kteří ho sledovali, popisován jako jedinec mezi 15 a 20 lety v dobrém zdravotním stavu. Podle Světového fondu na ochranu přírody (WWF) se běluhy obvykle dožívají 30 až 35 let.

V reakci na nálezy norská policie zastavila vyšetřování, konečná zpráva bude známá do dvou týdnů, píše agentura Reuters.

Zvíře se stalo předmětem pozornosti médií poté, co bylo v roce 2019 objeveno u norského arktického pobřeží a mělo na sobě postroj s něčím, co vypadalo jako držák pro malou kameru. Označený byl nápisem "majetek Petrohradu". Zjevně ochočený ozubený kytovec se velmi zajímal o lidi a reagoval na signály rukou. To vedlo norskou zpravodajskou službu k domněnce, že před tím, než se dostal do norských vod, byl držen v zajetí v Rusku v rámci výzkumného programu.

Hvaldimirovo jméno je slovní hříčkou spojující norské slovo pro velrybu (hval) a křestní jméno ruského prezidenta Vladimira Putina. Moskva na obvinění týkající se Hvaldimira nikdy nereagovala.

Běluhy severní, typické svou bílou barvou a kulovitým čelem, běžně žijí na severu, poblíž Grónska či v ruských a norských arktických vodách. Nejbližší populace Hvaldimirových druhů nyní žije u Špicberků v Severním ledovém oceánu.

