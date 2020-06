Plánovaný pokles emisí z dopravy je šancí pro železniční průmysl

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pokles emisí z dopravy o 90 procent do roku 2050, který vyplývá z tzv. Green dealu Evropské unie, je velkou příležitostí pro český železniční průmysl. Klíčové je, aby v něm pracoval dostatek vzdělaných lidí, řekl na konferenci o budoucnosti železničního průmyslu Jiří Pohl, který je odborníkem na udržitelnou mobilitu ve společnosti Siemens. Podle generálního ředitele výrobce lokomotiv CZ LOKO Josefa Gulyáse je také nutné, aby si firmy udržely v Česku know-how i výrobní kapacity, přičemž problém s globalizací výroby ještě zvýraznila koronavirová pandemie.

"Přesunovat výrobu mimo Česko je nesmysl. Je potřeba mít vlastní know-how, umět lidi vzdělávat a mít výrobu pod kontrolou. Pokud takto firmy uvažovat nebudou, bude z Česka montovna," řekl Gulyás. Podle něj má Česko šanci měnit se světem, ale je potřeba dělat to, co svět chce, i když se nám to nemusí líbit.

Železničnímu průmyslu se nabízí v následujících 30 letech velká perspektiva díky tomu, že k dosažení cílů je potřeba převést tři čtvrtiny nákladní dopravy ze silnice na železnici, stejně tak převést na železnici část individuální dopravy. Dnes se v dopravě z 93 procent spotřebovávají fosilní paliva, přitom zajišťují jen 78 procent dopravních výkonů. Elektřina se proti tomu používá jen ze dvou procent, ale zajistí 18 procent výkonů. "V dopravě můžeme docílit dvou druhů úspor. Jeden z nich jsou technologické inovace, druhý právě převedení dopravy ze silnic na železnici," uvedl Pohl. Aby to bylo možné, je potřeba vyvíjet nová vozidla, zavádět na tratě nové technologie, stavět vysokorychlostní tratě, zvyšovat kapacitu existujících tratí a stavět nové terminály.

Na koleje se podle Gulyáse i Pohla dostanou lokomotivy či jednotky pro osobní dopravu s akumulátory, s vodíkovým pohonem či hybridními pohony. Aby se podařilo dosáhnout cíle, je potřeba také narovnání podmínek pro železniční a silniční dopravu. "Cena je podstatným faktorem a je potřeba odstranit diskriminaci elektrické vozby. Elektřina je zatížená poplatkem na podporu obnovitelných zdrojů, nafta poplatkem zatížená není. Stejně tak je elektřina zatížená platbou emisních povolenek, nafta nikoliv," řekl Pohl.

Podle něj české strojírenství je schopné uspokojit požadavky modernizace a rozvoje železniční dopravy, protože jeho kapacita je určená z velké části pro export. Jen musí mít dostatečný přísun vzdělaných lidí.

