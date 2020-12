Plány EU na získávání mořské energie mohou zlepšit klima, nebo narazit na mořskou biodiverzitu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise před pár dny zveřejnila novou strategii , kterou chce plně nastartovat obnovitelnou energii získávanou z moře. Jak ale upozorňuje zpravodajská služba Evropské environmentální kanceláře , její zavádění do praxe se může lehce zvrtnout a potenciálně ohrozit mořskou biodiverzitu.

Kromě větrných elektráren plánuje EU využívat také energii přílivu a odlivu, vln a v neposlední řadě i termální energii nebo fotovoltaiku ve formě plovoucích panelů. Cílem strategie je do roku 2050 získávat 300 GW energie z větru a 40 GW z oceánu. To je oproti současnému stavu opravdu velký nárůst a EU by to mohlo výrazně pomoct k naplnění závazků daných Pařížskou dohodou.

Neziskové organizace a Evropská agentura pro životní prostředí ale poukazují na to, že stav evropských moří je natolik špatný, že by se zavádění této strategie mělo dělat velmi opatrně.

V EU sice oficiálně existují chráněné mořské oblasti, zatím ale moc dobře nefungují. Do roku 2030 má 30 % evropského moře spadat pod chráněnou oblast, z toho 1/3 má být dokonce přísně chráněná. Na sklonku roku 2020 je určeno k ochraně 12,4 % moře a jen 1,8 % bylo dosud prohlášeno za mořskou chráněnou oblast. Jak uvádí WWF, EU není schopna dostatečně efektivně spravovat a monitorovat ani tato necelá dvě procenta.

Rizika uznává i sama Komise, proto v nové strategii zdůrazňuje, že je třeba infrastrukturu pro „modrou energii“ stavět v souladu s ochranou biodiverzity. Spoléhá také na to, že jednotlivé státy budou zodpovědně uplatňovat územní plány svých výsostných vod a další legislativu, která se ochrany biodiverzity týká.

„Zhoršování klimatu a upadání biodiverzity jsou dvě strany téže mince. Tak velký projekt jako je výstavba větrných elektráren na moři by měl být prováděn s respektem k mořskému životu. Evropské moře je ale v hrozném stavu kvůli přelovení a nedostatečnému zavádění a dodržování odpovídající legislativy,“ říká Ann Dom, ředitelka neziskové organizace Seas At Risk.

Zanedlouho budou členské státy schvalovat územní plány svých námořních prostor na dalších 6 let. A podle zpravodajské služby Evropské environmentální kanceláře to pro ně bude velká výzva. Plány by totiž měly obsahovat jak návrhy pro výstavbu mořské obnovitelné energie, tak cíle jiné strategie – o biologické rozmanitosti – která po státech vyžaduje o 30 % efektivnější ochranu a obnovu přírody.

Evropská environmentální kancelář se zároveň obává, že pokud EU dodrží závazky strategie, nebude do roku 2030 na moři reálně prostor pro „modrou energii“ a všechna ostatní průmyslová odvětví jako je těžba ropy, plynu, surovin, intenzivní rybolov nebo intenzivní lodní doprava.

reklama