Plastové obaly společnosti Amazon jsou recyklovány jen minimálně, zjistil průzkum

Každý rok skončí jako odpad více než 317 500 tun recyklovatelných plastových obalů společnosti Amazon. Přestože by mohly být znovu využity, končí na skládkách, ve spalovnách nebo neznámo kde. Vyplývá to ze zprávy americké spotřebitelské skupiny Public Interest Research Group (PIRG) a Centra environmentálního amerického výzkumu a politiky (EARPC). Mluvčí internetového obchodu Amazon uvedla, že společnost se snaží zmenšit množství obalového materiálu, ale nemá pod kontrolou jeho konečný osud.

Plastové obaly, které Amazon označuje jako recyklovatelné, vytvoří ročně více než 321 500 tun odpadu. Jenom tento odpad by stačil na to, aby v podobě výplňových vzduchových polštářů obtočil Zemi více než 800krát. A nezahrnuje dalších mnoho milionů tun kartonových obalů a nerecyklovatelných obalových plastů.

Práce organizací PIRG a EARPC zjišťovala, kde recyklovatelný plast vyprodukovaný společnosti Amazon končí. Přestože má společnost svůj program sběru odpadu k recyklaci, není příliš efektivní. Za prvé vyžaduje, aby zákazníci vozili svůj obalový odpad na speciální sběrná místa. Vzhledem k tomu, že zákazníci nakupují u Amazonu mimo jiné proto, že jim zboží doručí pohodlně až ke dveřím, se do recyklačního střediska dostane méně než pět procent recyklovatelného plastu.

Ale ani to, že se plastový obal dostane do sběrného kontejneru není zárukou toho, že bude zrecyklován. "Provedli jsme průzkum účinnosti systému odevzdávání obalů v obchodech, který Amazon používá pro recyklaci svých plastových fólií," popisuje průzkum Jenn Engstromová, autorka nové zprávy a ředitelka kalifornské pobočky PIRG.

"(Pracovníci PIRG) a dobrovolníci umístili do 93 recyklovatelných obalů Amazonu, plastových sáčků s bublinkovou výstelkou a vzduchových výplňových polštářků, malá sledovací zařízení a odevzdali je do kontejnerů v obchodech po celé zemi, aby zjistili, kde nakonec skončí," vysvětluje Engstromová.

Dokonce i z těchto 93 obalů, které byly odneseny na sběrná místa určená společností Amazon, se do recyklačního centra dostaly pouze čtyři. A ani u těchto čtyř obalů není možné zjistit, jestli pak byly použity k recyklaci nebo ne, uvedla Engstromová.

Třináct z 93 sledovaných plastových obalů z Amazonu putovalo přímo na skládky, dva skončily ve spalovně a tři se dostaly do přístavů mířících do zámoří. Další putovaly zpět do skladů a distribučních center Amazonu, anebo neznámo kam.

Velká část, 24 ze sledovaných obalů, skončila ve společnosti Trex, která vyrábí plastové lavice a palubky. Podle zprávy ale není jisté, že byly obaly od Amazonu skutečně k jejich výrobě použity, protože při zpracování musí být materiál bez kontaminace potravinami nebo tekutinami a nejlépe bez štítků, což u sběru obalů z domácností nelze zaručit. A i kdyby byly plastové fólie společností Trex využity, není to technicky vzato recyklace, ale "downcyklace", jelikož se nepřeměňují na znovu použitelné obaly, ale na produkt, který už není recyklovatelný a nijak se nesnižuje spotřeba surovin potřebná k výrobě nových plastových obalů, připomíná zpráva.

V loňském roce měl Amazon odhadovaný roční příjem více než 574 miliard dolarů. Mluvčí společnosti Katie Larsenová v prohlášení uvedla, že Amazon navzdory problémům s recyklací "neustále snižuje množství obalového odpadu a pracuje na tom, aby zákazníkům usnadnil recyklaci". Dodala nicméně, že společnost "nemá kontrolu nad tím, jak je s obaly nakládáno poté, co je převezmou obce nebo recyklační centra".

