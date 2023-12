Platforma proti úložišti vítá návrh Senátu ke schválení umístění oběma komorami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Chanovice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Platforma proti hlubinnému úložišti radioaktivního odpadu, která sdružuje obce a spolky ze všech čtyř zvažovaných lokalit v ČR, vítá návrh Senátu, aby s umístěním úložiště souhlasily obě komory Parlamentu. Stále ale trvá na souhlasu obcí, řekli ČTK mluvčí platformy a starostové jedné ze čtyř zvažovaných lokalit Březový potok v Pošumaví.

Senát chce v zákoně o přípravě stavby hlubinného úložiště obnovit podmínku souhlasu obou komor Parlamentu s jeho umístěním. Podmínku původně navrhovala vláda, Sněmovna ji ale zrušila. Poslanci tak budou muset o zákonu rozhodovat znovu asi v polovině ledna. Senát také doporučil, aby vláda neměla možnost, ale povinnost stanovit kompenzace nad rámec atomového zákona pro obce, na jejichž území bude úložiště vybudováno. Právo veta pro obce Senát odmítl.

"To, že by musely s umístěním souhlasit obě obou komory Parlamentu, je velmi dobrá zpráva, nikdo to nečekal. Je vidět, že senátoři problém úložiště vnímají trochu lépe a že o tom něco ví. Otázkou je, co teď s tím (zákonem) provedou poslanci, jestli to budou respektovat nebo vytvoří nějaký kompromis. Ale měli by to respektovat," řekl mluvčí platformy a starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD). Podle něj zřejmě pomohl i vysvětlující dopis, který zástupci platformy zaslali všem senátorům a s některými osobně hovořili.

Platforma podle Formana stále trvá na tom, aby s umístěním úložiště souhlasily také dotčené obce, jak to má v demokratické společnosti být, uvedl. Podle Formana je do výběru lokality ještě pět let. "Možná, že si další noví poslanci ten zákon lépe načtou a změní názor, že uvidí, že to nikam nevede," dodal.

"Máme radost, že Senát funguje a že se to neodehrává jenom na poli nějakého zákulisí a že je někdo skutečně vedený nějakými vyššími principy mravními. I drobné vítězství je dobré," řekl starosta Chanovic z lokality Březový potok Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost). Podle něj je vidět, že Senát má zájem, na rozdíl od poslanců, kteří rozhodovali bez toho, aby se do lokality přijeli podívat, nemají informace a obce ignorují. Čotek se nedomnívá, že by se do zákona ještě podařilo vložit podmínku souhlasu obcí s výběrem místa pro úložiště. Jsem realista, dodal.

Senátorka Hana Žáková (za STAN) podmínku parlamentního souhlasu zdůvodnila tím, že by pomohla obnovení důvěry v kroky vlády ohledně stavby úložiště. Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) se k podmínce postavil neutrálně, byť sám preferoval přijetí zákona beze změn. Poukazoval na to, že pro sněmovní verzi v půlce listopadu hlasovalo 167 ze 177 přítomných poslanců.

Platforma už dříve žádala vládu o zásadní přepracování návrhu zákona, protože neposiluje pozici obcí při spolurozhodování. Poukazovala také na riziko zkrácení času na geologické průzkumy a výběr finální lokality pro úložiště už v roce 2028, které podle platformy navrhuje Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO). Ta chce kvůli stavbě zhruba za 110 miliard korun prověřovat čtyři území - Horku a Hrádek na Vysočině, Janoch u jihočeského Temelína, kde stojí jedna ze dvou českých jaderných elektráren, a Březový potok.

reklama