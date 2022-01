Plynárenský svaz: Zařazení plynu mezi čisté zdroje je krok správným směrem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Zahrnutí zemního plynu mezi takzvané čisté zdroje považuje Český plynárenský svaz za krok správným směrem. Navrhovaná technická kritéria na podíly obnovitelných a nízkoemisních plynů jsou však ve stanovených letech ambiciózní a svaz považuje požadované podíly obnovitelných plynů například v letech 2026 nebo 2030 za nesplnitelné. ČTK to řekla výkonná ředitelka svazu Lenka Kovačovská.

Evropská komise (EK) navrhuje za určitých podmínek dočasně zařadit jadernou energetiku a zemní plyn mezi tzv. zelené investice. Takzvanou taxonomii, tedy systém podpory ekologických investic, odmítají odpůrci obou technologií - jaderných zdrojů i zemního plynu. Kvůli některým podmínkám však nabádají k opatrnosti i jejich stoupenci. Komise bude podněty k návrhu přijímat do 12. ledna, do konce měsíce ho chce schválit.

Zahrnutí zemního plynu mezi zelené zdroje podle Kovačovské odpovídá mnoha odborným názorům, které v posledních měsících jednoznačně zařazovaly zemní plyn mezi zdroje nezbytné pro úspěšnou dekarbonizaci ČR. "Navrhovaná technická screeningová kritéria na podíly obnovitelných a nízkoemisních plynů jsou však ve stanovených letech z pohledu ČPS velmi ambiciózní," upozornila.

Biometan je podle ní zaměnitelný se zemním plynem, takže jeho zvýšené využívání nebude technologickou výzvou. U vodíku se připravenost a kompatibilita celé plynárenské infrastruktury, nikoliv pouze turbín a motorů, nyní intenzivně řeší a dynamika úpravy předpokládaná i v plynovém balíčku EK je pozvolnější.

"Testování je teprve na začátku. Hlavní otázkou je tedy dostupnost dostatečných objemů biometanu, a především obnovitelného a nízkoemisního vodíku a vývoj jejich ceny. V této věci sdílí Český plynárenský svaz obavy Teplárenského sdružení ČR, které označuje požadované podíly obnovitelných plynů například v letech 2026 nebo 2030 za nesplnitelné," řekla Kovačovská.

Teplárenské sdružení ČR označilo návrh EK za současných podmínek za nepoužitelný. Požadavky jsou podle svazu v daných termínech nerealizovatelné a dalece překračují ambice plynárenského balíčku, který EK předložila v prosinci loňského roku. Klíčová je podle něho podmínka, že zemní plyn musí být již do roku 2026 nejméně ze 30 procent nahrazen obnovitelnými nebo nízkoemisními plyny, do roku 2030 pak nejméně z 55 procent a do konce roku 2035 musí být nahrazen zcela.

