Plynaři zkoumají možnosti přeměny elektřiny na plyn

7.1.2021 09:39

Co se týká výbušnosti, zde prakticky není problém. Dolní mezní koncentrace je u vodíku skoro stejná jako u zemního plynu, takže nebezpečí výbuchu je plus mínus stejné. S tím už umíme zacházet, na to, že se je plyn zaveden skoro všude je těch nehod docela málo a s vodíkem se to imho nezmění.



Liší se horní mez, ta je u vodíku mnohem vyšší, takže zatímco určité množství vzduchu připuštěného do plynového potrubí se zemním plynem by nevadilo, u vodíkového způsobí výbuch - ale to se uplatní snad jen u teroristického činu, v běžné praxi to nehrozí.



S vodíkem máme dávné zkušenosti, v některých lokalitách byl svítiplyn tvořen převážně vodíkem (záleží na technologii výroby, těch bylo víc) a nic hrozného se nedělo. Ta 2 % jsou podle mě jen číslo, kdy se nemusí přijmout žádná další opatření (měnit trysky u hořáků, přenastavovat redukčáky).

