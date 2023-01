Plzeň má studii zaměřenou na kola, koloběžky a podobné prostředky, přibývá jich

Foto | Let's Kick / Let's Kick / Unsplash

Plzeň si nechala zpracovat studii zaměřenou na kola, elektrokola, koloběžky, elektrokoloběžky, jednokolky, segwaye, skateboardy, longboardy a další obdobné prostředky. V ulicích města jich přibývá. Studie osobní mobility definuje podmínky pro sdílení moderních prostředků individuální dopravy, řekl ČTK náměstek primátora Aleš Tolar (STAN) poté, co materiál schválila rada.

Studie doporučuje, aby se po 170tisícovém městě pohybovalo až 700 těchto sdílených vozítek, které si mohou lidé půjčovat. "Z toho asi 400 kol, 200 elektrokoloběžek a 100 elektrokol," řekl Tolar. V Plzni je teď 80 sdílených kol a 35 koloběžek, oboje nabízejí spolky, město jim přispívá 350 000 Kč ročně. Plzeň dostává řadu nabídek dalších organizací na sdílení prostředků, vybere je v roce 2024.

"Podle studie je žádoucí, aby zhruba sedm procent dopravního výkonu ve městě zajišťovaly prostředky mikromobility, řekl Tolar. Studie pojmenovává, jaké zázemí je zapotřebí v Plzni vytvořit, aby byla stejně atraktivní jako jiná města. "Za vzor jsou tam dávány Birmingham a Curych, v Česku Jihlava, kde se číslu kolem sedmi procent blíží," uvedl. Mikromobilita podle Tolara zlepšuje ovzduší a omezuje dopravní zácpy.

Studie také pomáhá zabránit nekontrolované expanzi těchto vozítek v ulicích. Dále doporučuje, kde by měla vznikat "hnízda" sdílených prostředků. Město by se mělo podílet zhruba 12 korunami na jedno půjčení dopravního prostředku, za což by při 700 sdílených prvcích na jeho území platilo celkem asi 22 milionů Kč. "Pak je otázkou, jestli by se o to neměla snížit úhrada prokazatelné ztráty, kterou dáváme městským dopravním podnikům (letos má činit kolem 1,2 miliardy Kč). Ale důvodem toho je spíše dostat lidi z aut na sdílené prostředky než z MHD," uvedl primátorův náměstek. Město by tedy tuto sumu muselo hledat někde jinde a jeho představitelé budou diskutovat o tom, kolik peněz na mikromobiltu radnice dá.

Podle náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) je vše zatím ve fázi studie. "A není žádný konsenzus o tom, jakým způsobem a v jaké míře budeme mikromobilitu zavádět. Město se zatím nezavazuje k prosazování konkrétního formátu," řekl. Podle Tolara teď bude muset politické vedení města říci, že koncept sdílené individuální dopravy chce podporovat.

Počty těchto vozítek výrazně zvýšila pandemie koronaviru. "Se vzrůstajícím počtem uživatelů roste počet nebezpečných situací a kolizí s chodci i motorovými vozy. Čím dřív nastavíme pravidla pro sdílené systémy těchto vozítek, tím dřív zabráníme nepříjemnostem, jako tomu bylo v jiných městech, na jejichž území vstoupili provozovatelé sdílených prostředků mikromobility v době, kdy pravidla ještě nebyla nastavena," dodal.

