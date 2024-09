Plzeň spouští čtyři nové městské fotovoltaické elektrárny, plánuje jich desítky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plzeň spouští čtyři nové městské fotovoltaické elektrárny (FVE), které nechala letos v srpnu instalovat na své budovy. Podle projektu se do poloviny příštího roku na městských střechách postaví dalších devět FVE. Do konce roku 2026 chce město pořídit dalších až 30 FVE se souhrnným výkonem až 2000 kWp (kilowatt-peaků). V závislosti na cenách elektřiny by to podle propočtů města znamenalo roční úsporu až 15 milionů korun, řekl ČTK radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs (Piráti). Inovativní řešení pro FVE testuje také městská společnost Správa informačních technologií města Plzně (SITMP).Čtyři nové fotovoltaické elektrárny jsou na střeše služebny městské policie v Polední ulici, na Divadle Alfa, v Malesickém dvoře a na 2. základní škole ve Schwarzově ulici. Cílem města je vyrábět vlastní elektřinu z obnovitelných zdrojů, významně snížit náklady na elektřinu a zvýšit nezávislost na dodavateli energií. Výtěžnost fotovoltaického systému zvyšuje město instalací bateriových úložišť.

"Celkový instalovaný výkon všech 13 FVE bude 410 kWp, kapacita bateriových úložišť 248 kWh (kilowatthodin). Náklady odhadujeme maximálně na 20,4 milionu korun včetně DPH. Díky dlouhé životnosti systému se jedná o dlouhodobý a kumulativní přínos k energetické efektivitě města," řekl Petr Triner, ředitel magistrátního úřadu správních agend, který se městskou energetikou zabývá. Město požádalo o dotaci Státní fond životního prostředí.

Plzeň už v minulosti postavila tři FVE na svých objektech. Oddělení městské energetiky magistrátu mapuje vhodné budovy ve vlastnictví města či obvodů. Zatím má vytipováno zhruba 90 domů. Posuzuje se velikost střechy a její sklon, oslunění, zateplení i to, zda je objekt památkově chráněný. Momentálně bylo vybráno 25 objektů potenciálně vhodných pro instalaci FVE, uvedl Triner.

V rozvoji městské fotovoltaiky pomáhá i Správa informačních technologií, která ve svém areálu v Cukrovarské ulici instalovala dvě fotovoltaické elektrárny o výkonu 95 kWp. Testuje na nich například inteligentní systémy měření a regulace, software pro řízení energetického hospodářství, podružné měření spotřeby či bateriová úložiště. "Systém se nám už osvědčil v praxi, nasazený monitoring od plzeňského startupu Nextdrop detekoval náhlý únik vody. Nextdrop je krásným příkladem fungování Plzeňského inovačního ekosystému PINE. Prošel inkubačním programem a získal podporu města, naopak v Plzni teď můžeme testovat a využívat vyvinuté chytré řešení detekující únik vody," uvedl ředitel SITMP Luděk Šantora.

Výstavba FVE je podle Kůse přípravou pro sdílení elektřiny mezi městskými objekty, které umožní ještě více využít takto vyrobenou energii. "To přispěje k dalšímu snižování energetické náročnosti městských objektů a k další úspoře finančních prostředků. Výstavbou fotovoltaik podniká město také nezbytné kroky k zabezpečení energetického systému včetně infrastruktury před fyzickými a kybernetickými hrozbami," dodal Kůs.

reklama