Plzeňský kraj připravil stavbu silnice, která napojí severní Rokycansko na D5

Plzeňský kraj připravil stavbu zhruba čtyřkilometrové silnice, která napojí severní Rokycansko na dálnici D5. Po západním okruhu Plzně, který bude hotový v březnu 2023, půjde o druhou největší dopravní stavbu za 22 let existence kraje. Krajská správa a údržba silnic (SÚS) už má připravené všechny projekty i stavební povolení. Investice zhruba za 600 milionů korun by měla trvat dva roky, řekl ČTK náměstek investorské SÚS Martin Vít. Kraj teď požádá o evropskou dotaci z programu IROP.

"Smysl projektu je v tom, že veškerou dopravu, a hlavně nákladní, odkloníme z centra Rokycan, protože když kamiony ze severního Plzeňska, kde je hodně továren, chtějí jet na dálnici, tak musí projet celým prstencem v Rokycanech. Novým napojením to odsuneme - začne u mimoúrovňové křižovatky u D5 a půjde k Litohlavům, mezi nimi a Osekem se stočí doprava a projde poli dál na Březinu, před níž skončí," řekl Vít.

Podle náměstka hejtmana Pavla Čížka (STAN) přímé propojení třetímu největšímu městu kraje výrazně uleví a zpřístupní se severní směr. Nyní sjíždějí vozy od Oseku kolem nemocnice do města a poté musí projekt přes kruhové objezdy, Soukenickou ulici na výjezd k dálnici.

"Výzva bude vyhlášená v nejbližších dnech," řekl Čížek. Podle něj půjde o největší dopravní projekt pro další plánovací období EU do roku 2027. Kraj by měl z IROP dostat 80 až 85 procent z uznatelných nákladů, ale zatím nejsou jasné parametry výzvy.

"Máme už dokonce projekt pro provádění stavby, takže jakmile dotaci získáme, tak můžeme vypsat soutěž na zhotovitele a pak začneme okamžitě," řekl. Pokud všechno půjde podle plánu, bylo by podle Víta velkým úspěchem získat dotaci do začátku příštího roku, poté vypsat soutěž na dodavatele a ve druhé polovině roku mít podepsanou smlouvu a na podzim začít stavět. "Podle projektové dokumentace, kterou jsme si nechali aktualizovat na stávající ceníky, by se měla cena pohyboval kolem 600 milionů korun, ale záleží na soutěži," dodal Vít.

