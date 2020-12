Po Agrofertu chtějí v SR přes 14 miliard korun na sanaci chemičky

Licence | Některá práva vyhrazena

Foto | Kelovy / Kelovy / Wikimedia Commons

Zda slovenská vláda skutečně donutí firmu zaplatit sanaci vody a půdy pod chemičkou, není jasné, podotkly HN. "Agrofert nepřevzal závazek zbavit areál starých ekologických zátěží. Nezpůsobili jsme je, ani žádné nové nezpůsobujeme a odmítáme, že bychom měli nést odpovědnost za něco, co jsme nezavinili. Jedinou podmínkou bylo, že investujeme do rozvoje, především do ekologie, částku jedné miliardy slovenských korun. Závazek jsme splnili, což písemně potvrdil i tehdejší Fond národního majetku Slovenské republiky," řekl HN mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.