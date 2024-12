Počty zastřelené černé zvěře v Karlovarském kraji rostou, pomohly i dotace

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Počty odstřelené černé zvěře v Karlovarském kraji v letošním roce rostou. Podle údajů krajského úřadu myslivci jen za dvě čtvrtletí v kraji zastřelili bezmála 5000 kusů černé zvěře. Za celý loňský rok podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) v kraji odstřelili 5858 kusů černé zvěře. Letošní rok by tak mohl být při snižování výskytu přemnožené černé zvěře úspěšnější. Podle krajského radního pro životní prostředí Jana Vrby (ANO) navíc údaje ukazují rostoucí trend, řekl ČTK. Vyššímu odstřelu pomáhají i dotace Karlovarského kraje.Za každé odstřelené prase může lovec získat 1000 korun. Důvodem podpory odstřelů jsou škody, které divoká prasata působí na obecním i soukromém majetku. "Ve druhém čtvrtletí, což bylo první čtvrtletí toho programu, bylo nahlášeno do evidence a požádáno o dotaci téměř u 1000 kusů. A v tom třetím čtvrtletí už to bylo o víc než o polovinu více. Takže tam je progres, což je dobře. Jsou žadatelé, kteří třeba i zastřelí 50 prasat za čtvrtletí, někteří i víc. I když je možné, že si to myslivci sloučí, aby nemuseli tu administrativu kolem toho obíhat všichni. Takže z toho pohledu to vypadá, že program je efektivní a že zatím má vzestupnou tendenci," uvedl Vrba.

Zastřelení divočáci, na které myslivci požádají o krajskou dotaci, ale tvoří jen část celkového odstřelu. V posledních deseti letech se počty odstřelené černé zvěře v Karlovarském kraji pohybovaly mezi necelými 6000 kusy až po více než 10.000 kusů. Nejvíce to bylo v roce 2019, kdy statistiky uvádějí 10.931 zastřelených divokých prasat. Podle Vrby tak dotační program na snížení počtu černé zvěře bude v kraji pokračovat.

Divoká prasata se na mnoha místech dostávají až do intravilánu obcí a měst. Není výjimkou potkat divoké prase nebo spíše celou skupinu nad ránem třeba v Sokolově, škody páchaly například i v Citicích a dalších obcích. Podle zkušeností obcí jsou prasata inteligentní a do míst odstřelu se nevrací, ale přesunou se jinam. Větší výskyt je často kolem dolových území, a proto kraj spolupracuje na snížení počtu černé zvěře i se Sokolovskou uhelnou, které patří velká část pozemků na Sokolovsku.

