Podle nového premiéra je zákaz aut se spalovacími motory nepřijatelný. Chce podporu jaderné energetiky

Miroslav Vinkler 19.12.2021 13:56

I kdyby se zítra začalo stavět, do deseti let JE nepostaví. K tomu deset let příprav, EIA apod. a jsme ve 2040.



A co mezitím ?



Poradní tým Jurečka, Síkela, Stanjura a Hubáčková ? To snad pan profesor nemyslí vážně, ti ani neví o co se jedná.



Pomoci by mohlo Rusko, ale to by ho naše garnitura nesměla medvěda zfackovat - Vrbětice, Dukovany apod.



Pan Fiala se buď pustí s EK tvrdě do křížku /a na to nemá / , anebo bude diplomaticky mlžit a držet lajnu s Bruselem /vysoce pravděpodobné/.

