Podmínky směny zoo v Liberci mezi městem a krajem kritizuje část opozice

Opoziční Změna pro Liberec kritizuje podmínky chystané směny čtyř příspěvkových organizací mezi městem a Libereckým krajem. Směna se týká zoo, botanické zahrady a dvou domovů seniorů. Kraj by měl od Liberce převzít zoo a botanickou, protože mají nadregionální význam. Naopak domovy pro seniory má převzít Liberec, neboť slouží hlavně místním. Opozici mimo jiné vadí, že město na kraj převede i související nemovitosti a pozemky, sdělil dnes ČTK Jindřich Felcman, předseda zastupitelského klubu Změny pro Liberec. Primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) s výtkami opozice nesouhlasí.

Směnu by v tomto týdnu měla schvalovat zastupitelstva města i kraje. "Podmínky předložené směny jsou krátkozraké a pro Liberec nejméně výhodné ze všech představitelných možných," uvedl Felcman. Vadí mu, že město na kraj převede nejen samotné provozní organizace zoo a botanické zahrady, ale i všechny související nemovitosti a pozemky. Tedy včetně dětského koutku a budovy Lidových sadů s tanečním sálem a Experimentálním studiem. Preferoval by třeba dlouhodobý pronájem jako v případě skiareálu na Ještědu. Domnívá se také, že by ze směny měly být vyňaty dětský koutek i Lidové sady.

Zámečník s jejich vynětím ale nepočítá, neboť patří pod správu zoo. "V případě, že by Liberecký kraj nechtěl do budoucna provozovat dětský koutek nebo Lidové sady, tak samozřejmě si to město bezúplatně vezme zpátky," řekl dnes ČTK.

Směna podle Felcmana moc nepomůže zadluženému městu ani finančně, což je jeden z jejích hlavních důvodů. Podle dojednaných podmínek by totiž měl Liberec přispívat na investice obou zahrad dalších deset let ročně 25 miliony. "V současnosti město posílá na provoz zoo a botanické zahrady dohromady 63 milionů korun. V rámci směny dostane Liberec dva domovy důchodců, které nyní fungují s ročním příspěvkem kraje ve výši 15 milionů, Město bude navíc posílat zmíněných 25 milionů na investice do zoo a botanické. Rozdíl v nákladech pro město oproti dnešku tak bude pouhých 23 milionů," uvedl Felcman. Za řešení považuje, kdyby naopak kraj na obě zahrady ročně pravidelně přispíval v dotačním programu.

Podle primátora to byla jedna z možností. "Nakonec jsme se přiklonili k variantě, že bude lepší, když zřizovatelem zoo a botanické zahrady, kam chodí zhruba 70 procent mimolibereckých občanů, bude kraj a Liberec investičními příspěvky bude ovlivňovat rozvoj," uvedl.

Felcman kritizuje také to, že má Liberec převzít domovy seniorů. Argumentuje tím, že v jiných městech je kraj provozuje, konkrétně zmínil Jablonec. "Z této perspektivy tak bude Liberec oproti ostatním obcím naprosto nedůvodně znevýhodněn," dodal. Ani s tím primátor nesouhlasí. "V obou domovech seniorů je zhruba 80 procent klientů z města Liberec. My jsme tím chtěli vyjádřit zájem, že na rozvoj těchto dvou zařízení chceme mít dohled, a to nejlépe tím, že budeme zřizovatelem," řekl Zámečník.

