Vlk se po srážce s autem podruhé narodil

Vlk s telemetrickým obojkem v národním parku České Švýcarsko na snímku z fotopasti, vzniklém v létě 2024, tedy před jeho kolizí s osobním autem.

V neobvyklé situaci se ocitl řidič osobního automobilu v Českém Švýcarsku. Když dvacátého listopadu kolem osmé hodiny ranní jel po rušné silnici z Děčína směrem na Českou Kamenici, bezprostředně před jeho vůz vběhl vlk, který se silnici snažil překonat. Ze situace, která zprvu vypadala naprosto beznadějně a při které došlo i k nárazu zvířete do protijedoucího automobilu, vlk vyvázl nakonec živý. Vypovídají o tom jedinečná data z obojku pro telemetrické sledování, který se vlkovi letos na jaře podařilo nasadit vědcům z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) v rámci prováděného výzkumného projektu.O kolizi s vlkem existuje záznam z palubní kamery osobního automobilu. Záznam řidič poskytl nejprve známému členovi Vlčích hlídek organizovaných Hnutím DUHA Šelmy, to jej následně předalo vědcům z ČZU a Správě Národního parku České Švýcarsko, která se do monitoringu volně žijících živočichů rovněž trvale věnuje.

„Spolu s dalšími partnery aktuálně pracujeme v Českosaském Švýcarsku na výzkumném projektu REDEMA. Ten je sice zaměřený především na populaci jelena, monitorujeme ale i vlky, abychom měli podrobnější informace o jejich počtu, pohybu a získali také přesnější představu o jejich vlivu na množství jelenů,“ říká Aleš Vorel z Fakulty životního prostředí ČZU, a dodává: „K metodám monitoringu patří také telemetrické sledování zvířat, zejména jelenů a laní. Vysílací obojky se nám podařilo nasadit i několika vlčím jedincům, a právě tento přístup nám přináší unikátní poznatky.“

Data z telemetrického obojku ukazují, že se vlk z místa srážky uchýlil do nedalekých lesů v národním parku České Švýcarsko, kde se pak po několik dní pohyboval na malém prostoru. Postupem času začal okruh svého působení opět rozšiřovat a v současnosti je aktivní ve většině teritoria. Dokonce již opakovaně překonal silniční komunikaci, na které ke kolizi došlo. Není známo, zda po srážce s vozem má znatelné následky, lze však již vyloučit vnitřní zranění nebo takové, které by vlkovi zcela znemožňovalo lovit. Že je navzdory události v poměrně dobré kondici, potvrzuje snímek z fotopasti v národním parku ze dne 10. prosince 2024. V pravé části hrudníku je na fotografii viditelná skvrna na srsti, není ale zřejmé, zda s kolizí nějak souvisí.

„Vlk je jedním z druhů, jehož přítomnosti v přírodě věnujeme velkou pozornost. Vrátil se do oblasti Českého Švýcarska poměrně nedávno a jako lidé si na něj stále ještě zvykáme,“ říká Martin Valášek, zoolog Správy Národního parku České Švýcarsko.

„Chování vlků sledujeme již od roku 2012, kdy se vlci k našemu regionu poprvé přiblížili. Spolupracujeme přitom s odborníky, vyhodnocujeme také informace od veřejnosti. Díky tomu získáváme stále více poznatků, které na jedné straně odbourávají zažité předsudky o vlcích, na straně druhé pomáhají v situacích, kdy jejich návrat koliduje s lidskými činnostmi,” říká Valášek.

Aleš Vorel doplňuje: „Srážky s vozidly patří k nejčastějším příčinám úhynu velkých šelem, jako je vlk nebo rys. Současný případ jasně ukázal, jak nedocenitelné informace telemetrický obojek může přinést, protože došlo k vzácné situaci, kdy kolizi přežilo zvíře vybavené vysílajícím obojkem. Máme tak unikátní příležitost v přímém přenosu sledovat následný osud takto postiženého jedince.“

V rámci REDEMA byli v letošním roce telemetricky sledováni celkem tři vlci ve třech různých vlčích teritoriích v širší oblasti Českého Švýcarska, jednalo se o jednoho samce a další dvě samice. Sledování polohy v současné době probíhá již jen u samce, obě samice obojek ztratily a monitoring jejich polohy tím skončil. Monitorovací obojky jsou konstruované tak, aby poté, co splní svou úlohu, samočinně odpadly.

Pro účely výzkumu je dále telemetricky sledováno 27 jelenů či laní, a to jak na české, tak i na německé straně regionu. Monitoring obou druhů zvířat v rámci projektu zahrnuje širší spektrum metod, mezi něž patří například i instalace a pravidelné stahování dat z fotopastí.

Bližší informace o česko-saském projektu projektu Zvýšení účinnosti managementu jelení zvěře pomocí přeshraničních přístupů (REDEMA, číslo projektu 100686869), který financuje Evropská unie prostřednictvím výzvy Interreg Česko-Sasko 2021 - 2027.

