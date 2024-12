Miroslav Patrik: Potíže státu na Třebíčsku

Břetislav Machaček 13.12.2024 09:42

Nový blok Dukovan bude stát sice 200 miliard, ale kolik miliard už tu

odklady staveb nasekaly Děti Země v čele s potížistou p. Patrikem? Je

načase spolkům uložit i hmotnou zodpovědnost za škody, které způsobí

svým jednáním. Stát jim ale ještě přispívá na činnost a nevyžaduje po

nich za ty škody ani korunu. I ve zcela schválených rozhodnutích hledají pouze procesní a věcné chyby, aby se řízení vrátilo na začátek. Mnohdy vůbec nejde o ekologii, ale pouze o ten potížismus, který se některým spolkům setsakra vyplácí. Někteří obětují příspěvek pro spolek, aby mohli začít stavět, ale u státu ta možnost není, ale stojí to vícenáklady v nových pozdějších cenách, za výkupy náhradních pozemků a penále ze smluv stavebních společností, které musely najít náhradní využití svých kapacit. Tak se třeba obchvat oddálí o 5 let a prodraží na dvojnásobek. A to nehovořím o zdraví lidí v dopravně zatíženém městě, či obci bez obchvatu. Děti Země vše řídí z bezpečné vzdálenosti, aby to nemuseli vysvětlovat z očí do očí těm postiženým obyvatelům. Zákon by měl umožnit námitky pouze místním spolkům a s hmotnou zodpovědností při neoprávněné žalobě. Jedině tak lze dospět k zodpovědnému jednání potížistů, když budou za své

jednání a konání PLNĚ ZODPOVĚDNI !

