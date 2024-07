Miroslav Patrik: Lepší je prý stavět byty, než mít pole

Břetislav Machaček 17.7.2024 10:26

Tento systém centralizace průmyslu, úřadů, škol a jiných institucí plodí

tu koncentraci obyvatel do několika velkých měst a jejich blízkého okolí.

Výhodou je pro obyvatele lépe placená práce, dopravní dostupnost a taky

obslužnost HD, kultura a zásobování. Nevýhodou je cena bydlení a jeho

nedostupnost pro méně příjmové obyvatele. Ti se generují z cizinců a ti

žijí po ubytovnách a po finančním zmátoření v pronajatých bytech. Města

se tak dostaly do stádia bobtnání a kolotoče s nedostatkem bytů, škol, školek, ale stále bobtnají i pracovní příležitosti a jiné problémy. Je

to celosvětový trend, kterému se dá zabránit přemístěním některé výroby

na venkov, odkud lidé za prací odcházejí. Zde to ale naráží na dopravu,

které pan Patrik usilovně hází pod nohy klacky a malá města tak nemají

potřebnou dopravní dostupnost. Pouze dobrou dopravní dostupností lze

zamezit centralizaci a nedostatku bytů, které na venkově zahálejí. On dělá

přesně to, co následně kritizuje, protože nutí lidi z venkova odejít tam,

kde je práce a dobrá dopravní dostupnost. To je ale vlastnost aktivistů

jako celku, že se domnívají, že konají dobro, ale přitom jsou škůdci ONI!

Ochranou životního prostředí je myšleno i životní prostředí OBČANŮ a

to jim odpírají blokací obchvatů a jiných dopravních staveb. Následně se

snaží situaci zachránit, že neblokují výstavbu gigafaktory na 280 ha

panenské půdy, když je okolí poseto stovkami ha po zrušeném průmyslu.

Stát zaspal se sanací takových ploch a snaží se situaci zachránit dalším

zastavění polí a lesů. Co vy na to pane Patriku? Už jste podal žalobu na

vládu, že hodlá zabetonovat 280 ha polí a lesů? Ne? tak už raději mlčte!

Škůdcem jste vy a vám podobní, co lidi z venkova doslova vyhánějí do

měst tím, že venkov nechávají bez dobré dopravní obslužnosti. Bez dálnice

u nás o stavbu továren nebyl zájem a s dálnicí se mohou o půdu kolem

ní investoři přetrhnout. Okolí je zastavěn sklady a novými provozy jen

proto, že funguje dobré dopravní spojení. Být tu ještě na Ostravsku i

přístav na Odře, tak odtud do Prahy nejde ani noha, protože se sem budou investoři doslova hrnout a pokud jim stát nedovolí zastavět pole a lesy,

tak vezmou za vděk i plochami po bývalých továrnách. Konkrétně v Ostravě

už je většina pozemků po hrušovské chemičce zastavěna sklady a taky je

to poddolované území, kterým investor gigafaktory jinde opovrhuje.

Odpovědět