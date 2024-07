Miroslav Bobek: Otevřený dopis předsedovi Názvoslovné komise

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vážený pane předsedo,obracím se na Vás ve věci znepokojivého nekonání Vámi vedené Názvoslovné komise České společnosti ornitologické. Žádám Vás o sdělení, jak je možné, že jste sice přejmenovali podstatnou část všech existujících druhů ptáků, ale pominuli jste naši avifaunu.Jako příklad uvedu sýkory, a to konkrétně šest v České republice běžných druhů. Ty patřívaly do rodu Parus, ale již dlouhá léta jsou řazeny do čtyř různých rodů. A Vy? Rok za rokem jen nečinně přihlížíte!

V logice Vašeho přístupu k názvosloví jsme tu vedle českého rodového jména „sýkora“ už dávno měli mít ještě pět dalších. A protože vnímám Vaši snahu o naprostou korektnost, zcela jistě by mělo jít o genderově vyváženou terminologii, tedy dvě jména rodu mužského, dvě ženského a jedno středního, případně tři jména rodu středního a po jednom mužského a ženského. Dále nicméně rozvedu pouze první variantu.

Sýkora koňadra (Parus major) by mohla zůstat sýkorou. Nemůže to však být koňadra! Když pominu, že slovo „koňadra“ se mi nelíbí (což ve Vašem případě bývá dostatečný důvod ke změně zažitého jména), tak především je zcela nepřesné. Vysvětlím:

Jestliže např. tabona lesního jste změnil na brunátného jen proto, že se nevyskytuje výhradně v lesích, pak je naprosto samozřejmé, že nemůže obstát ani koňadra. Toto druhové jméno pochází z „dere koně“, což má odkazovat na agresivitu sýkory koňadry.

Dělal jsem si dosti podrobnou rešerši a není jediný důkaz, že by koňadra jakkoli trýznila či napadala koně. A to už vůbec pomíjím, že použití hodnotícího jména je vrcholně nekorektní. Takže sýkora ano, nikoli však koňadra. Bylo by vhodnější sýkora velká? Ale je pro Vás dost velká? To již nechám na Vás.

Dále tu máme sýkoru modřinku (Cyanistes caeruleus), u které by mělo být na řadě mužské rodové jméno. Takže sýkorník? Nebo raději sýkořec? A samozřejmě ne modřinka! Řekněme sýkořec modřenec? Nebo sýkořec modrotemenný? Dál opět rozvádět nebudu, jde o Vaši odbornost a kompetenci.

Pokračuji sýkorou parukářkou (Lophophanes cristatus). Zvolíme-li ženské rodové jméno, pak by mohlo jít o parukářku obecnou. Pohříchu však má na hlavě nikoli paruku, nýbrž chocholku, takže raději bych byl pro sýkornici chocholatou.

Zbylé tři druhy sýkor z rodů Periparus a Poecile již ponechám k řešení Vám.

Těším se na Vaši odpověď a zejména na urychlenou nápravu neutěšeného stavu názvosloví našeho ptactva!

S pozdravem „Ptáku zdar!“

