Miroslav Bobek: Vzácný a jedinečný bongo horský

Samice bonga horského s mládětem v oboře spravované Mount Kenya Wildlife Conservancy.

Jedním ze zvířat, která představujeme v naší letošní kampani Vzácní a jedineční, je krásná africká antilopa bongo horský. Její výběr byl od prvního okamžiku naprosto jasný. Ve volné přírodě přežívá poslední populace v národním parku Aberdare ve střední Keni; ta však čítá pouhých 27 až 42 jedinců! Krom toho byly nalezeny ještě stopy jednoho nebo nanejvýš několika posledních kusů ve více než sto kilometrů vzdáleném Mau Forest... Bongo horský je tak asi nejvíce ohroženým velkým savcem Afriky. Současně ho však chováme v Zoo Praha a díky iniciativě našich chovatelů finančně podporujeme úsilí o jeho záchranu v přírodě. Organizaci Mount Kenya Wildlife Conservancy, jež usiluje o obnovu prostředí vhodného pro tuto skrytě žijící antilopu a především o postupné vypouštění jedinců odchovaných v lidské péči do volnosti, od nás odešlo již více než půl milionu korun.

Prostředky, které vydělávají naši chovatelé pořádáním zážitkových programů pro návštěvníky, byly v Keni doposud využity jednak na nákup fotopastí a další techniky určené pro monitoring bongů, jednak na výsadbu lesního porostu. Spolu s legálním, a zejména nelegálním lovem nebo nákazami dobytčím morem se stal totiž právě úbytek původních lesů jednou z hlavních příčin, proč se bongové horští dostali až do nynější kritické situace – a to navzdory desítky let trvajícímu úsilí mnoha ochránců přírody.

Neschůdným terénem za tajemnými antilopami.

Na počátku systematických snah o záchranu bonga horského stanuly již v 60. letech dvě hvězdy amerického showbyznysu. První z nich byl televizní moderátor Don Hunt, který připravoval populární pořad o domácích i divokých zvířatech, a druhým hollywoodský herec, kterého si dodnes můžeme vybavit z role v Mostu přes řeku Kwai, Bill Holden. Ti dva se potkali v Keni, rychle se spřátelili a s dalšími společníky pak na úpatí Mt. Kenya koupili farmu. Na jejích pozemcích založili Mount Kenya Game Ranch a následně stáli také u zrodu Mount Kenya Wildlife Conservancy. Zásadní věcí, které se jim v polovině 60. let podařilo dosáhnout, bylo to, že do amerických zoologických zahrad bylo z Keni vyvezeno 35 bongů horských. Další šli o něco později i do Evropy. Vznikly tak záložní populace v lidské péči, jejichž význam je nyní nedocenitelný. Díky 18 jedincům přepraveným roku 2004 ze Spojených států zpět do Keni bylo možné začít pracovat na rozmnožování bongů horských v oblasti jejich původního výskytu a poté i na jejich postupném přivykání životu v rozlehlých oborách. A další jedinci by sem měli být snad již brzo přivezeni z Evropy.

Mount Kenya Wildlife Conservancy zřídila obory, ve kterých bongové odchovaní v lidské péči přivykají na život v divočině.

Zoologické zahrady se tak při záchraně bongů horských ukazují jako zásadní hned ve dvou ohledech: jejich chovem a také finanční podporou dalších nezbytných aktivit v Keni.

Mimochodem, nyní probíhá další aukce zážitkových programů, které naši chovatelé v čele s Lucií Křížovou připravují ve svém volném čase, aby opět podpořili Mount Kenya Wildlife Conservancy. Budeme velice rádi, když se do této aukce zapojíte! Najdete ji zde.

