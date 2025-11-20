Miroslav Patrik: Dálnice D8 přes České středohoří se staví osmnáct let a provozuje téměř devět let
Státní investor ŘSD sice v prosinci 2016 s hojnou účastí českých a německých politiků, včetně českého prezidenta, dálnici zprovoznil, nicméně celá její trasa nemá ani po devíti letech všechna kolaudační rozhodnutí. Podle smlouvy ze září 2007 byly investiční náklady odhadnuty na 9,9 mld. Kč (bez DPH), přičemž do července 2025 bylo podle zjištění SFDI utraceno téměř 8 mld. Kč (bez DPH).
Za průtahy při rozhodování a výstavbě dálnic a silnic může státKromě více než třiceti podaných správních žalob proti dálnici D8 přes CHKO, z nichž většina usvědčuje stát z porušování zákonů, je její druhou bizarností to, že 6. listopadu 2025 „oslavila“ rekordních osmnáct let své výstavby. Přitom podle smlouvy se měla stavět jen asi tři roky od listopadu 2007 do prosince 2010.
ŘSD totiž zahájilo stavební práce, aniž mělo vykoupené všechny pozemky a mělo všechna stavební povolení. Sice poslední povolení pro trasu dálnice v délce 4,66 km získalo až v srpnu 2012, nicméně stále chybí dokončit různé stavební objekty. Například až nyní probíhá povolování úpravy polní cesty (SO A127) délky tři sta metrů mezi Řehlovicemi a Stadicemi. Viníkem průtahů je tak amatérismus ŘSD nebo neschopnost zhotovitele stavby.
Desítky let je přitom z mnoha stran slyšet, že je nutné dálnice rychle stavět a že tomu údajně brání účastníci řízení. Realita je ovšem taková, že největší brzdou jejich výstavby je sám tento státní investor, neboť nezvládá splnit ani své vlastní termíny. Důkazem je nejen dálnice D8 přes České středohoří, která se místo tří let staví již osmnáct let, aniž ŘSD transparentně zveřejňuje důvody tohoto bojkotování stavby, ale i další dálnice a silnice.
Například dálnice D52 z Pohořelic do Mikulova délky 23 km, která se plánuje asi třicet let, sice v květnu 2005 získala stanovisko EIA a měla být zprovozněná do roku 2027, ale trasa měla tolik věcných, technických a právních chyb, na které ekologické spolky opakovaně upozorňovaly, že ŘSD začalo s přípravou znovu. Nové závazné stanovisko EIA bylo pak vydáno po uplynutí dvaceti let v červenci 2005 a dálnice má být údajně zprovozněna v roce 2032.
Hledání viníka za zničení dálnice D8 a železniční tratěNejvětším problémem při realizaci dálnice byl obrovský sesuv, který v červnu 2013 spadl na funkční železniční trať a na rozestavěnou dálnici, takže jejich úseky v délce asi 300 metrů zničil či poškodil. Na toto riziko ovšem marně od roku 1995 upozorňovali geologové a od roku 1996 i ekologické spolky.
Pikantní přitom je, že ŘSD rozestavěnou dálnici do prosince 2016 zprovoznila, kdežto Správa železnic, s. o., zničenou trať, která je turisticky velmi atraktivní a zajišťuje i regionální dopravní obslužnost, nevybudovalo ani po více než dvanácti letech od této katastrofy.
Podle názoru řady odborníků i Dětí Země je hlavním viníkem sesuvu ŘSD a zhotovitelé dálnice D8, neboť buď trasa neměla vést přes sesuvné území, ale třeba v tunelu Kubačka délky 3,44 km, nebo se při rozhodování o její prosazované trase a při její výstavbě měla navrhnout a zajistit potřebná opatření proti sesuvu. Oba státní podniky si to nemyslí, takže v červnu 2016 zaslaly proti firmě KÁMEN Zbraslav, a. s., žalobu a žádají po ní odškodnění.
Z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 z června 2022 ovšem vyplývá, že hlavním viníkem této události bylo ŘSD, neboť mezitímně určil, že vina firmy může být jen do 10 procent žádaných škod, které ŘSD vyčíslilo na asi 797 milionů korun a SŽ na 240 milionů korun. Nicméně Městský soud v Praze ve svém usnesení z listopadu 2022 tento rozsudek zrušil, neboť ŘSD svou částku konkrétně neprokázalo a navíc ani nebyly posouzeny všechny skutečnosti, na které firma při své obraně marně poukazovala.
Stát opakovaně a vytrvale pohrdá zákonyVelkým mýtem betonové lobby v čele s ŘSD, který se u dálnice D8 nepravdivě šířil, je tvrzení, že dobu její výstavby prý prodloužily soudní spory. Například všechna tři územní rozhodnutí byla v letech 2010 a 2012 soudy zrušená, aniž nedošlo k přiznání odkladných účinků. Navíc se nová územní rozhodnutí ani nevydávala.
Podobné to bylo v soudních řízeních proti stavebním povolením, kdy se také souběžně stavělo. A pokud byla stavební rozhodnutí zrušena, tak pak již probíhala jen řízení o vydání dodatečného stavebního povolení, neboť objekty byly již realizovány. Nyní MěÚ Lovosice rozhoduje o vydání dodatečného povolení pro tři takové zhotovené objekty a Krajský soud v Ústí nad Labem o žalobě Dětí Země proti zastavení řízení o vydání dodatečného povolení pro šest již hotových objektů.
Důležitější je ale upozornit na třetí bizarnost dálnice D8: ústecký krajský úřad totiž již více než dvanáct let od dubna 2013 třikrát zamítl žádost Dětí Země o povolení obnovy stavebního řízení pro 86 objektů na trase dálnice délky 4,66 km a navíc byl dlouhodobě nečinný, jak dokládá rozsudek krajského soudu z května 2021.
V nezákonnostech ho přitom vydatně podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj, jak dokládají rozsudky z února 2018 a z května 2025, a od srpna 2020 také ŘSD, které řízení úmyslně zahlcuje svými dezinformacemi, spekulacemi a katastrofickými scénáři. Z rozsudků správních soudů přitom opakovaně vyplývá, že všechny podmínky k obnovení stavebního řízení jsou splněny.
Dálnice D8 jako doklad státního nihilismuVýstavba dálnice v chráněné krajinné oblasti je od roku 1992 zakázána, nicméně dálnice D8 je jedinou dálnicí, které prochází tímto územím, neboť v únoru 2001 získala od ministra Miloše Kužvarta výjimku pro její převažující veřejný zájem. Proto by v tomto cenném území měla mít příroda a krajina přednost a státní orgány i státní investoři by to měly respektovat, stejně jako účast veřejnosti v rozhodovacích řízeních a české zákony.
Případ rozhodování o dálnici D8 na území CHKO České středohoří a její relaizace je ale po téměř třiceti letech do vydání stanoviska EIA v listopadu 1996 opačný. Dálnice D8 je ukázkou toho, jak dokáže být stát arogantní, pohrdat zákony a porušovat práva angažované veřejnosti, neboť v rozporu se zákonem bylo vydáno stanovisko EIA, všechna tři územní rozhodnutí, řada stavebních povolení a mnoho rozhodnutí na ochranu přírody a krajiny.
Navíc státní orgány více než dvanáct let odmítají provést aspoň částečnou nápravu různých nezákonností obnovou jednoho stavebního řízení. A současně státní instituce ŘSD staví dálnici místo tří let již osmnáct let a ani po devíti letech jejího provozování nemá všechna kolaudační rozhodnutí. K čemu tedy takový nihilistický stát?
Hlavní rozhodovací procesy o dálnici D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 16,4 km přes CHKO České středohoří20.04.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 ke studii firmy Valbek Liberec přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)
21.12.1995 = MŽP vydává stanovisko SEA s koridorem „C“ dálnice D8 k ÚP VÚC Litoměřicko přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)
15.11.1996 = MŽP vydává stanovisko EIA s variantou „C2“ dálnice D8 přes sesuvné území a se dvěma krátkými tunely (620 metrů a 270 metrů)
leden 1998 = Děti Země předkládají MŽP studii s názvem „Studie silnice R28 pro trasu E55 v poloze Most – Freiberg (alternativní návrh k dálnici D8+A17 Lovosice – Pirna) mimo CHKO České středohoří
20.11.1998 = ředitel odboru na MŽP Petr Roth výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří nepovoluje
13.07.2000 = náměstek ministra životního prostředí Josef Běle výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území povoluje
prosinec 2000 = firma CZ-ABP na žádost MŽP předkládá studii D8 s tunelem Kubačka délky 3,35 km mimo sesuvné území
14.02.2001 = ministr životního prostředí Miloš Kužvart povolenou výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. pro průchod dálnice D8 přes CHKO České středohoří přes sesuvné území potvrzuje
26.03.2002 = MěÚ Lovosice vydává územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 délky 16,41 km
05.06.2003 = Krajský úřad v Ústí nad Labem územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 délky 16,41 km potvrzuje
31.07.2003 = veřejný ochránce práv Otakara Motejla předkládá kritické stanovisko o zjištěných nezákonnostech při přípravě a schvalování dálnice D8 přes CHKO České středohoří a přes sesuvné území
16.12.2004 = Česká geologická služba na základě žádosti Dětí Země vydává kladné vyjádření k výstavbě tunelu Kubačka délky 3,44 km v koridoru „C“ mimo sesuvné území
09.03.2005 = 47 zastupitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem podpořilo variantu ŘSD ČR přes sesuvné území s dostavbu dálnice do 12/2008 a zamítlo variantu dálnice D8 s tunelem Kubačka délky 3,44 km mimo sesuvné území, tzn. zamítlo změnu části územního plánu kraje
06.11.2007 = zahájení výstavby dálnice D8 s termínem dokončení v 12/2010
17.06.2010 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 15 Ca 91/2008 na základě žaloby Dětí Země, Společnosti ochránců životního prostředí a 1 osoby ruší územní rozhodnutí pro celou dálnici D8 délky 16,4 km
27.02.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 15 A 75/2011 na základě žaloby Dětí Země ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 100 metrů
14.05.2012 = slavnostní zprovoznění úseku D8 od MÚK Lovosice do MÚK Bílinka délky 3,7 km
20.12.2012 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 40 A 4/2012 na základě žaloby spolku Společnost ochránců životního prostředí ruší územní rozhodnutí pro část trasy dálnice D8 délky 4,66 km
2003-2012 = Děti Země a Společnost ochránců ŽP podávají 26 žalob, přičemž stát prohrává 13 soudních sporů
2004-2012 = vydávání asi 30 dílčích stavebních povolení pro asi 390 stavebních objektů
12.04.2013 = Děti Země podávají ke krajskému úřadu žádost o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km
07.06.2013 = sesuv o objemu asi 500 tisíc m3 zeminy šířky 200 metrů a výšky 5-10 metrů, který zničil železniční trať a část rozestavěné trasy dálnice D8 v km 56,3-56,5
06.06.2016 = ŘSD a SŽ podávají žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 proti firmě KÁMEN Zbraslav, a. s., o náhradu škody ve výši 1,038 miliardy Kč za zničení asi 200 metrů železniční tratě (dosud není obnovená) a asi 200 metrů rozestavěné dálnice D8 (zprovozněná 17.12.2016) sesuvem asi 500 tisíc m3 zeminy dne 07.06.2013
17.12.2016 = slavnostní předčasné zprovoznění úseku dálnice od MÚK Bílinka do MÚK Řehlovice délky 12,5 km přes sesuvné území, včetně úseku délky 3 km s polovinou estakády Prackovice s jízdou 60 km/h
13.02.2017 = Policie ČR v Praze 4 z Odboru obecné kriminality sděluje Dětem Země, že jejich trestní oznámení ze dne 06.06.2016 proti viníkům sesuvu ze dne 07.06.2013, který zničil 200 metrů železniční trati a zasypal stejně dlouhou rozestavěnou dálnici D8, bylo odloženo, neboť nešlo o trestný čin
25.07.2017 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 15 A 21/2024 zamítá žalobu Dětí Země proti rozhodnutí krajského úřadu a MMR o nepovolení obnovy stavebního řízení pro trasu D8 délky 4,66 km
20.09.2017 = zrušení jízdy po dálnici v délce 3 km rychlostí 60 km/h jen po západní části estakády Prackovice
23.02.2018 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 1 As 296/2017 na základě kasační stížnosti Dětí Země ruší rozhodnutí krajského úřadu a MMR o nepovolení obnovy stavebního řízení pro trasu D8 délky 4,66 km i rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem spis. zn. 15 A 21/2014 o zamítnutí žaloby Dětí Země
25.05.2020 = MŽP vydává závazné stanovisko EIA pro trasu D8 délky 4,66 km pro nové stavební řízení
28.08.2020 = ŘSD ve svém vyjádření navrhuje žádost Dětí Země z 12.04.2013 o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km zamítnout
18.05.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 15 A 47/2019 na základě žaloby Dětí Země ukládá nečinnému krajskému úřadu vydat do 30 dní rozhodnutí o povolení obnovy stavebního řízení pro trasu dálnice D8 délky 4,66 km
07.06.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 15 A 102/2018 na základě žaloby Dětí Země ruší rozhodnutí krajského úřadu o jejich vyloučení z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro tři zhotovené objekty
29.11.2021 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 15 A 106/2019 ruší rozhodnutí krajského úřadu i MěÚ Lovosice o vyloučení Dětí Země z řízení o vydání dodatečného stavebního povolení pro šest zhotovených objektů
01.06.2022 = Obvodní soud pro Prahu 5 mezitímním rozsudkem spis. zn. 4 C 174/2016 částečně vyhovuje žalobě ŘSD a SŽ proti firmě KÁMEN Zbraslav, a. s., o náhradu škody ve výši 1,037 miliardy Kč za zničení asi 200 metrů železniční tratě (dosud není obnovená) a asi 200 metrů rozestavěné dálnice D8 (zprovozněná dne 17.12.2016) sesuvem o objemu asi 500 tisíc m3 zeminy (dne 07.06.2013), takže firma má státu zaplatit do 10 % žádané částky, tj. 103,7 miliónů Kč, a úroky
23.11.2022 = Městský soud v Praze usnesením spis. zn. 58 Co 324/2022 na základě odvolání ŘSD, SŽ a firmy KÁMEN Zbraslav, a. s., ruší rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 spis. zn. 4 C 174/2016, kterým bylo firmě mezitímně uloženo zaplatit ŘSD částku 797.471.118,88 Kč, neboť není stanovena konkrétně a ani přesvědčivě, a SŽ částku 240.000.000 Kč
27.02.2024 = Městský soud v Praze rozsudkem spis. zn. 11 A 109/2023 zamítá žalobu ŘSD proti příkazu Úřadu pro ochranu osobních údajů zaslat Dětem Země informace o stavu schvalování a výstavby dálnice D0805
16.05.2024 = Nejvyšší správní soud rozsudkem spis. zn. 10 As 79/2024 zamítá kasační stížnost ŘSD proti rozsudku Městského soudu v Praze spis. zn. 11 A 109/2023, který zamítl žalobu ŘSD proti příkazu Úřadu pro ochranu osobních údajů zaslat Dětem Země informace o stavu schvalování a výstavby dálnice D0805
21.05.2025 = Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem spis. zn. 16 A 38/2025 na základě žaloby Dětí Země ruší rozhodnutí krajského úřadu a MMR o nepovolení obnovy stavebního řízení pro trasu D8 délky 4,66 km
2014-2025 = Děti Země podávají 6 žalob, přičemž stát prohrává již celkem 18 soudních sporů z 31
06.11.2025 = uplynulo osmnáct let od zahájení výstavby dálnice D8, která se stále staví
17.12.2025 = uplyne devět let od zahájení předčasného užívání dálnice D8, která je stále bez kolaudace
