Brněnská zoo trénovala postup při útěku nebezpečného zvířete

V brněnské zoo utekl tygr. Naštěstí ale jen v rámci jednoho z pravidelných nácviků, který má za úkol zajistit bezpečí návštěvníků i zvířat co nejefektivnějším způsobem a odzkoušet systém informování a koordinaci se záchrannými složkami. Ty Zoo Brno tentokrát poprvé zapojila do nácviku. Uniklé zvíře představoval zaměstnanec v kostýmu tygra.„V expozicích musíme dodržovat všechny technické parametry a péči o například elektrické ohradníky tak, aby byla všechna zvířata v zoo dobře zabezpečená. Nicméně nelze vyloučit, že například vlivem povětrnostních podmínek, například při silné bouřce, kdy může do ohradníků spadnout strom, při velké sněhové nadílce nebo například i kvůli lidské chybě, taková situace může nastat. A musíme být připraveni reagovat, kdyby k úniku opravdu došlo,“ říká ředitelka Radana Dungelová.

Nácvik probíhal podle předem známého scénáře:

Jeden ze zaměstnanců v kostýmu představuje uniklého tygra. Osoba, která ho jako první spatří, tuto skutečnost nahlásí svému nadřízenému. Koordinátor odchytu pak volá vrátnici (ta musí uzavřít východy, aby zvíře neuteklo z areálu a informuje osoby v areálu pomocí hlášení rozhlasu), veterináře, záchranné složky a vedoucího chovatelského úseku, který následně informuje vedoucí ostatních úseků.

„Je nutné celý areál evakuovat do předem stanovených evakuačních prostor. V areálu smí jezdit pouze uzavřená vozidla a záchranné složky. Zaměstnanci v uzavřených vozidlech a záchranné složky projíždějí areál a informují osoby v areálu o místech, kam se mají schovat,“ dodala Dungelová.

Kdo zahlédne uniklé zvíře, informuje koordinátora odchytu, který následně předá tuto informaci všem ostatním. Zajištění zvířete v rámci nácviku provedl veterinář hlasovým znamením.

Kvůli návciku evakuace se v areálu pohybovaly dvě třídy ze ZŠ Husova v Brně. Ty simulovaly skupiny návštěvníků. Řada zaměstnanců měla za úkol pohybovat se v areálu po návštěvnických trasách i mimo ně.

Nácvik úniku nebezpečného zvířete je povinný pro všechny zoologické zahrady začleněné do EAZA (Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií) a je jednou z podmínek členství. Zoo Brno se v aktualizované směrnici zavazuje k nácviku úniku vysoce nebezpečného zvířete jednou do roka.

Mezi vysoce nebezpečná zvířata se v Zoo Brno řadí tygr, levhart, medvěd kamčatský, medvěd lední, bizon a lev.

