Podzemní vody v ČR jsou po deštích někde i silně nad normálem

pavel peregrin 9.7.2020 13:56

No vidíte, klimaalarmisté. To, co my praktici víme dávno, musela vám příroda předvést in natura.Prostě se střídají suché roky s mokrými a bude tomu tak i v budoucnu. Pouze se změní množství srážek spadlých za jednotku času v konkrétním místě. A ujišťuji, že lepší je spíše sucho než trvalé mokro. Ze sucha je úroda vždy, možná menší, ale z mokra nikdy.

