Pokračování Zelené revoluce zemědělce z Ghany neláká a pomáhající svět by to měl akceptovat

Recept, který svět Ghaně nabízí, je pro místní zemědělce příliš hořkou pilulkou. / Ilustrační foto

O tom jak bude svět vypadat v následujících dekádách, rozhodne do značné míry to, jak dalece nezávislý bude z hlediska vlastní produkce potravin africký kontinent. Případová studie kanadských badatelů upozorňuje na to, jak rozdílně snahu rozvinutého světa podpořit jejich potravní soběstačnost vnímají malozemědělci z Ghany. Píše o tom Phys.org

Zelenou revolucí v zemědělství je nazýván proces, nastartovaný v druhé polovině 20. století. Rozšířením moderních technologií, nových upravených druhů osiv, hnojiv a pesticidů do celého světa se razantně zvýšila efektivita zemědělské produkce a dostupnost potravin. Nezamýšlenými důsledky tohoto vcelku úspěšného procesu byly další globální komplikace: raketový růst populace v zemích třetího světa a drastický propad biodiverzity, vytlačované z teď již obdělávatelné půdy. V subsaharských regionech Afriky se s tímto vylepšeným modelem hospodaření sžívají posledních dvacet let a jak zmiňují kanadští badatelé na příkladu Ghany, zdejší zemědělci už nemají zájem v nastaveném trendu dál pokračovat. Užitku jim totiž přináší jen překvapivě málo.

My víme, jak vám pomoci

Motorem myšlenek Zelené revoluce tu i nadále zůstává Program pro potravinovou bezpečnost, Aliance zelené revoluce, Sdružení afrických států, Světová banka anebo Agentura Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj (USAID). Ti všichni v zásadě předpokládají, že po dvou dekádách podpory ghanského zemědělství, zprostředkovaného vesměs mezinárodními nevládkami a rozvojovkami, by Ghana měla přejít do další etapy vývoje. V ní by iniciativu nad produkcí malozemědělců měly převzít místní podnikatelské subjekty a poptávku by měl začít diktovat trh. Jenže téhle komercionalizaci se zemědělci z Ghany brání. Nestojí o to integrovat svou produkci do globálního trhu, nemají zájem o to dorovnávat svou produkci s úrovní jiných regionů. Chtějí se jen uživit. A v tom jim poněkud paradoxně nadnárodní rozvojové organizace příliš nepomáhají.

Prostředky, které jim byly darovány - vyšlechtěné odrůdy, speciální osiva, hnojiva a pesticidy, sice zvyšují produkci, ale nikoliv blahobyt a potravní bezpečnost. Nebo stav životního prostředí. Jak to? Typický malozemědělec z Ghany byl uvyklý pěstovat pestrou směs plodin mnoha odrůd. Sójové boby, rýži, kukuřici, podzemnici olejnou, proso, čirok. Zastánci Zelené revoluce mu v rámci pomoci dodají jen jedno speciálně upravené osivo a podpůrné prostředky, dotace, takže je všestranně motivován k tomu pěstovat jen jeden druh. Například rychlerostoucí kukuřici, které uzraje ke konzumaci za 90 dní. Na ostatní už ale čas a prostředky nemá. Takže když mu nebude přát počasí, nebo se projeví vliv škůdců, zůstane – byť s nejpokročilejší varietou osiva – bez jídla pro celou rodinu.

Globální plán selhává v lokálním měřítku

Jako zemědělský podnikatel se na místním trhu také neprosadí: onu univerzální kukuřici totiž pěstují v regionu všichni. Mohl by ji s úspěchem nabídnout v sousední oblasti, kde je podobně univerzálně pěstována třeba sója. Ale on nestojí o to, být podnikatelem nebo distributorem, chtěl jen uživit svou rodinu. Není pochopitelně nesvéprávnou obětí systému, ale za situace, kdy je produkce kukuřice finančně podbízena dotacemi, je pro něj ekonomicky příhodné ji pěstovat. I když mu přinese jen velmi krátkodobý zisk, a už vůbec ne soběstačnost. Schéma mezinárodní podpory regionálního hospodaření tak deformovalo zdejší sice ne úplně efektivní, ale dosud fungující zemědělství. Zemědělci z Ghany také opakovaně upozorňují na to, že nadužívání hnojiv a pesticidů, nezbytné pro intenzifikaci zemědělské produkce, se neblaze odráží na stavu životního prostředí. Kvalitě půdy, dostupnosti vody.

Praxe Zelené revoluce je o to horší, že se díky finanční motivaci do zemědělství začali angažovat i lidé, kteří mu nerozumí. Pokud vám někdo přispěje osivem a penězi na to, že osadíte pár arů půdy kukuřicí, tak to prostě uděláte. I když ji potom nikdo nechce. Lidé v Ghaně pozorují rychlou akceleraci „shonu po jakékoliv zemědělské půdě“, jejíž potenciál lze přetavit v krátkodobý zisk. Mimochodem to zvyšuje genderovou nerovnosti: zemědělství tu bylo tradiční doménou žen, nezávislým prostorem, ve kterém se mohly realizovat. Nyní je ale vytlačují ti, kteří jdou pěstovat ne pro obživu, ale pro peníze. Vykořenění vztahu k půdě, degradace zemědělství, ohrožení potravní bezpečnosti a soběstačnosti, devastace životního prostředí. To je podle ghanských malo-zemědělců účet za dvacet let Zelené revoluce. A proto se zdráhají přestoupit do další její etapy. Nechtějí se zapojit do globálního trhu, chtějí jen jako dříve, uživit sami sebe a své rodiny.

„Recept, který svět Ghaně nabízí, je pro místní zemědělce příliš hořkou pilulkou,“ říká Siera Vercillo, docentka univerzity v kandském Waterloo a hlavní autorka případové studie. „Pokud chceme podpořit rozvoj udržitelného a soběstačného zemědělství, měli bychom v první řadě naslouchat místním zemědělcům. A určitě bychom neměli financovat technologie a podnikatelské modely, které ve svých důsledcích přispívají k devastaci životního prostředí a lidí.“

