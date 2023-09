Polák vynesl 50kilogramový kámen na vrchol hory Rysy, hrozí mu pokuta

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Polský sportovec a sběratel nejrůznějších rekordů Wojciech Sobierajski minulý víkend vynesl na vrchol hory Rysy na polské straně Tater kámen vážící 50 kilogramů. Chtěl totiž, aby tento nejvyšší bod Polska dosáhl výšky 2500 metrů nad mořem. Muži, který se o svůj sportovní výkon podělil na sociálních sítích, ale nyní podle polských médií hrozí pokuta kvůli možnému narušení přírody.

"Nemyslím si, že je čím se chlubit. Na co se nosit s 50kilogramovým kamenem, když může ohrozit ostatní turisty, i tu osobu, která ho nese. Záležitost nyní řeší správa parku," řekla rozhlasové stanici RMF24 pracovnice Tatranského národního parku Magdalena Zwijaczová-Kozicová. Pokud podle ní správa zjistí porušení některého ustanovení zákona o ochraně přírody, Sobierajski bude čelit důsledkům svého "opovážlivého" chování.

"Od teď má nejvyšší vrchol Polska 2500 metrů nad mořem," napsal Sobierajski na instagramu, kde podrobně zaznamenal celý svůj více než devítihodinový výstup.

List Gazeta Wyborcza poznamenal, že to není poprvé, co se někdo pokusil oficiálně 2499 metrů vysoký vrchol uměle navýšit, aby dosáhl kulatého čísla. Adam Rzepecki, člen uměleckého uskupení Lodž Kaliska, z vynášení menších kamenů udělal před několika lety umělecký happening. "Proč by měly být Rysy jenom 2499 metrů vysoké? Přidejte metr a Poláci budou mít dvouapůltisícovku," vybízel tehdy.

reklama