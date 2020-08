Policie stíhá muže z Olomoucka za surové utýrání psa

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | ebbe ostebo / Flickr.com Muže policie obvinila z týrání zvířat ve druhé polovině července, hrozí mu až tři roky vězení.

Policisté stíhají čtyřiatřicetiletého muže z Olomoucka za utýrání psa rasy mops. Pětiměsíční štěně podle závěru znalců usmrtil surovým způsobem a vyhodil ho do kontejneru. Mrtvého psa tam poté objevila jeho družka a věc oznámila policii, muži hrozí až tři roky vězení, sdělila ČTK mluvčí olomoucké policie Irena Urbánková.

Muž podle vyšetřování psa usmrtil začátkem března v jednom z olomouckých bytů poté, co jeho družka odešla do práce. Poté ho i s jeho věcmi vhodil do kontejneru před domem. "Na základě provedené veterinární pitvy a výsledků znaleckého posudku z oboru zemědělství, odvětví veterinářství bylo zjištěno, že útok na štěně byl veden zvlášť surovým a trýznivým způsobem," uvedla mluvčí. Zdůraznila, že způsob útoku nebude policie blíže specifikovat.

Muže policie obvinila z týrání zvířat ve druhé polovině července, hrozí mu až tři roky vězení. Případ policisté uzavřeli a na olomoucké státní zastupitelství podali návrh na podání obžaloby.

