Policisté v Ostravě hledají zhruba metrové mládě krokodýla, uteklo chovateli

No jo, dneska si zhýčkaní Evropané myslí, že svět musí být bezpečné místo jako Evropa, kde nemáme velké predátory a žijí v domnění, že to tak je všude a ono ne :-).



https://en.wikipedia.org/wiki/Sweetheart_(crocodile)#:~:text=Sweetheart%20was%20the%20name%20given%20to%20a%205.1,is%20no%20known%20case%20of%20his%20attacking%20humans.



Dost se liší místní legenda, předávaná ústně, od oficiálně publikovaných dat. Nebyl jsem tam, mám to zprostředkovaně od kamaráda, který tam strávil dost času. Údajně Sweatheart zabil několik rybářů (pytláků) nejen z lodí, ale i ze břehu a údajně i dva profi lovce, co se ho pokoušeli odchytit do pasti. Začátek filmu Crocodile Dundee na to odkazuje. Byl to salt water crocodile, teritoriální samec. No a teď ho maj v muzeu :-) vycpanýho :-). V Africe v blízkosti loklit s výskytem niláků vřele doporučuji nepřibližovat se blíž jak 5 m od břehu a když už tam v takový lokalitě musíte stanovat, tak minimálně 50 m od břehu a dobře zazipovaný stan, venku pod širákem jen ve spacáku to není ono, takových už na to dojelo :-). Naprostá většina těchto případů se do žádných statistik nedostane.

