Polsko ještě nezačalo platit pokutu od unijního soudu za neuzavření dolu Turów

Polsko ještě nezačalo platit pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu Kč) za neuposlechnutí předběžného nařízení unijního soudu o zastavení těžby v dole Turów. S odvoláním na vládního mluvčího o tom informovala agentura PAP. Kvůli rozhodnutí polských úřadů prodloužit hnědouhelnému dolu povolení k těžbě Česká republika zažalovala Polsko u Soudního dvora Evropské unie. Důl u česko-polské hranice podle Prahy mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích.

Unijní soud potrestal 20. září Polsko pokutou za to, že se nepodřídilo jeho květnovému předběžnému opatření okamžitě zastavit těžbu v hnědouhelném dole Turów. Varšava má Evropské komisi (EK) vyplácet 500 000 eur za každý den ode dne oznámení usnesení, a to až do chvíle, kdy bude činnost dolu zastavena. Polská vláda uvedla, že důl uzavřít nehodlá, protože takový krok by měl podle ní v Polsku negativní dopady na energetickou bezpečnost.

"Zatím nebyly odeslány žádné platby," řekl dnes novinářům vládní mluvčí Piotr Müller.

S odkazem na současná jednání mezi Prahou a Varšavou o řešení sporu, který citelně zatížil vzájemné vztahy obou zemí, Müller uvedl, že Polsko předložilo Česku velice konkrétní nabídku. Rozhovory budou pokračovat ve středu. "Počítáme s dobrou vůlí Česka," dodal mluvčí.

Český ministr životního prostředí Richard Brabec po pondělní schůzce se svým polským protějškem Michalem Kurtykou vyjádřil přesvědčení, že středeční jednání přinese významný posun. Rovněž Kurtyka řekl, že doufá v rychlé dosažení dohody. "Shodli jsme se na tom, že je v zájmu obou stran, abychom zrychlili proces dohody s cílem, uzavřít smlouvu mezi Polskem a Českou republikou, abychom vyřešili tuto záležitost," řekl Brabec. Zrychlení postupu k uzavření dohody očekává od středečního setkání. "Doufám, že se po těch jednáních dál významně posuneme," uvedl.

Také Kurtyka řekl, že doufá v rychlé dosažení dohody.

Důl Turów u česko-polské hranice podle Česka mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polská strana odmítá těžbu přerušit, navzdory květnovému předběžnému rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Polský prezident Andrzej Duda v pátek v televizi TVN, řekl, že Polsko nemůže Turów uzavřít, protože by přišlo o sedm procent energetického trhu.

Liberecký hejtman Martin Půta (STAN), který se pondělního jednání také zúčastnil, uvedl, že obě strany chtějí situaci raději řešit dohodou než soudními spory. "Myslím, že všichni kolem stolu dnes zopakovali, že pro obě země je dohoda vhodnější než pokračování sporu u evropského soudního dvora. A nejenom pro obě země, ale pro oba regiony, a především pro obyvatele, kteří žijí na česko-polské hranici," řekl.

Polský premiér Mateusz Morawiecki v neděli prohlásil, že Česko dostalo od Varšavy velmi dobrý návrh ohledně dolu Turów. "Tento návrh spočívá v tom, že obyvatelé příhraničních oblastí mohou počítat s reálnou finanční podporou z polské strany, pokud jde o projekty týkající se vody, související s vytvářením dalších bariér proti hluku a jinými investicemi," uvedl.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller podle agentury PAP minulý týden ve čtvrtek uvedl, že na stole je nabídka pomoci regionu dotčenému těžbou v Turówu v řádu 40 až 50 milionů eur (zhruba jedna až 1,25 miliardy korun). Podle dřívějších informací by dohoda podle české strany měla obsahovat mimo jiné povinnost uhrazení výdajů na vybudování nových a posílení stávajících zdrojů pitné vody v oblastech Frýdlantska a Hrádecka či na posílení vodního zdroje v obci Uhelná, která s dolem sousedí.

