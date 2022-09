Polsko obdrželo od USA nabídku ohledně spolupráce v jaderné energetice

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Polsko obdrželo od Spojených států nabídku ohledně možné spolupráce při výstavbě polských jaderných elektráren. Uvedlo to polské ministerstvo životního prostředí. Polsko považuje jadernou energetiku za cestu ke snížení emisí a k postupnému odchodu od uhlí. Varšava nyní hledá partnera, který by postavil zařízení na výrobu jaderné energie s kapacitou šest až devět gigawattů a poskytl 49 procent potřebných financí, napsala agentura Reuters.

Podle ministerstva byla v rámci dohody o jaderné energetice mezi Varšavou a Washingtonem z roku 2020 vypracována zpráva, která je "podrobným dvoustranným plánem, jenž by měl vést k vybudování šesti velkých reaktorů založených na americké technologii". "Je to víc než obchodní nabídka. Odráží to 18 měsíců práce a miliony dolarů vynaložené na analýzy a posudky," uvedlo ministerstvo

Prohlášení vydalo poté, co se ministryně životního prostředí Anna Moskwová setkala s americkým velvyslancem v Polsku Markem Brzezinským a zástupcem amerického koncernu Westinghouse Electric Company, který se zabývá projektováním, výstavbou, řízením, servisem a údržbou jaderných elektráren.

Westinghouse soupeří s jihokorejskou státní společností Korea Hydro Nuclear Power, která v dubnu podala nabídku na výstavbu první jaderné elektrárny v Polsku. Varšava o tomto projektu jedná rovněž s francouzskými podniky, napsala agentura Reuters.

