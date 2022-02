Polský ústavní soud se pokutami uloženými soudem EU za Turow nezabýval, věc odročil

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Důl Turów, Bogatynie, Polsko [0] Depositphotos

Polský ústavní soud na 8. března odročil jednání o pokutách, které Polsku uložil Soudní dvůr Evropské unie za to, že se neřídilo jeho rozhodnutími. Informuje o tom portál polsatnews.pl. Unijní soud loni v září vyměřil Varšavě pokutu ve výši půl milionu eur (12,24 milionu korun) denně za to, že neposlechla jeho dřívější rozhodnutí, aby polská energetická skupina PGE do vydání konečného rozsudku zastavila těžbu v hnědouhelném dole Turów nedaleko hranic Libereckého kraje. Koncem října Soudní dvůr EU vyměřil Polsku další penále, tentokrát ve výši milion eur za den kvůli tomu, že nepozastavilo činnost disciplinární komory nejvyššího soudu trestající soudce.

S podnětem kvůli finančním trestům se na nejvyšší polskou justiční instanci obrátil v půlce listopadu generální prokurátor a ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro. Ústavní soud má objasnit, zda kroky, které vůči Polsku podnikl Soudní dvůr Evropské unie, jsou v souladu s polskou ústavou. Ziobro tvrdí, že unijní soud tím, že Polsko finančně potrestal ještě před vynesením konečného rozsudku, překročil svoje pravomoci stanovené smlouvami o fungování EU.

Polsko a Česko začátkem tohoto měsíce podepsaly dohodu o spolupráci při řešení vlivů těžby v dole Turów. Praha následně stáhla svoji žalobu na Varšavu, kterou na ni kvůli Turówu podala u Soudního dvora EU. Evropská komise uvedla, že pokutu Polsku odečte z peněz, které jsou pro něj určené v rámci unijních fondů. Polský premiér Mateusz Morawiecki se chce proti tomu odvolat.

Polsatnews.pl připomíná, že do Sejmu, dolní komory polského parlamentu, přišly v poslední době různé návrhy týkající se likvidace nebo přeměny disciplinární komory nejvyššího soudu.

