Pomůže diskuzní portál dohodnout se na ochraně Soutoku? Jen když bude debata férová, upozorňují odborníci

Břetislav Machaček 9.12.2020 18:44

Mě by zajímal pojem "férová diskuse". To je jako která? Ta jednostranná

ze strany pana Čížka a nebo i s argumenty LČR o tom, že se již pár

století jedná o lesy hospodářské s krajinnými prvky? Pokud by se jednalo

v minulosti pouze o přírodní lužní les, tak proč v něm byly kdysi budovány

odvodňovací kanály, které po povodních les zase odvodnily, aby nebyly

kořeny žádaných dřevin dlouhodobě zality vodou a tkzv.se "neutopily"?

Ty kanály jsou lidskými díly a sloužily k pěstování hospodářského lesa

a luk k pastvě zvěře v oboře. To není už minimálně 300 let "divočina".

V klasickém bezzásahovém lužním lese by převládaly bažiny, neprostupné

lesy s absencí pro zvěř úživných luk a ne jak to bylo kdysi a dnes.

Pak je tu otázka, kolik procent ponechat bez zásahu člověka a ve kterých

místech. Někdo by chtěl 100%, někdo 50, jinému bude stačit i těch 5.

Jak bude zacházeno s regulací vody v kanálech? Ty se budou udržovat a

nebo ne a vyčká se na přírodu, jak to vyřeší? Je to prosím umělá

krajina vytvořená podobně jako třeba Lednicko- Valtický areál, kde se

taky stav vody reguluje a bez regulace při absenci údržby by došlo na

jeho degradaci a návrat k bažinám. Takže jaké cíle jsou schůdné pro obě strany a je tu i otázka, zda chce pan Čížek diskutovat a nebo diktovat požadavky. Je to zatím státní majetek, ale pokud dojde na soudy a restituce, tak to může být opět soukromý majetek a je otázka, zda majitel bude vůbec diskutovat a nebo pokračovat v tradici předků, pěstovat hospodářský les s parkovou úpravou a provozovat oborní chov trofejní zvěře, jak je tomu doposud. Diskuse je o umění kompromisu a ne předem odsuzovat protistranu, jak jsem vycítil z postoje p. Čížka a bohužel i z pořadu "Nedej se". Připomíná mi to postoj DUHY a AOPK k vlkům , kdy je diktát považován za jediný správný názor i s nesmyslnými knížecími radami.

Opět si vyčkám na reakce všech stran v diskusi a na jejich argumenty o jediném správném řešení.



