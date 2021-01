Poplatky za uložení odpadu vzrostou, platí nový zákon

Vladimír Hošek 4.1.2021 12:26

Přijetím zákona vznikla platforma, která způsobí dramaticky větší přísun prostředků do SFŽP a tím může politická reprezentace nastartovat vyšší přerozdělovací proces (pod tímto heslem je potřeba si představit vysokou korupci a posílení principu socialistického hospodaření - obojí je špatně).

A to za situace, kdy obce respektive subjekty, které pro obce třídí odpady neví co s vytříděnou hmotou. Tomu lze říci Kocourkov, jen by mě zajímalo jak bude tato hmota započítávána do těch stanovených limitů (když například 60% vytříděného plastu končí ve skládce).

Půvabná je zavedená motivace pro "lepší třídění" když se neví: komu, ne prodat, ale platí, komu zaplatit, aby si od Vás někdo hmotu vzal. Již to motivuje překupníky k provedení optimalizačnímu procesu za snížení skládkovacího poplatku. Dále "motivace" (vážení odpadu) zdražuje logistiku svozu cca o 25% a nikdy nebude dostatečně přesná.

Takže nový zákon zcela jistě posiluje socialistické hospodaření a sociální inženýři nás posunuli do doby, která tu byla před 30 lety.



