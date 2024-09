Poprvé v dějinách má více než polovina populace sociální ochranu, uvádí ILO

Foto | Varun Verma / Varun Verma / Unsplash Zpráva vysvětluje, že sociální ochrana pomáhá posílit schopnost lidí odolávat klimatickým šokům díky zajištění příjmu a přístupu ke zdravotní péči.

Poprvé v dějinách se více než polovina světové populace těší nějaké formě sociální ochrany. Pokrok je ale pomalý, uvedla Mezinárodní organizace práce (ILO). Podle její nově zveřejněné zprávy přetrvává špatná situace zejména v zemích citlivých na klimatickou změnu. Přitom právě investice do sociální ochrany mohou zmírnit její dopad na obyvatelstvo, zejména prevencí chudoby, píše ILO.Nějakou formu sociální ochrany mělo v loňském roce 52,4 procenta lidí. Třeba v roce 2015 to ještě bylo jen 42,8 procenta.

"Ačkoli se jedná o znatelný krok kupředu, faktem zůstává, že 3,8 miliardy lidí stále nevyužívá žádnou formu sociální ochrany," píše ILO. Účinnou formu sociální ochrany navíc nemá 76,1 procenta dětí, zdůrazňuje organizace. Pokud by pokrok na celém světě pokračoval současným tempem, dostalo by se nějaké formy sociální ochrany všem lidem až za 49 let, tedy v roce 2073.

Zpráva vysvětluje, že sociální ochrana pomáhá posílit schopnost lidí odolávat klimatickým šokům díky zajištění příjmu a přístupu ke zdravotní péči. Pokud je sociální ochrana kombionována s aktivní politikou na trhu práce, může také pomoci lidem přejít na ekologičtější pracovní místa a na udržitelnější ekonomické postupy, zdůraznila ILO.

Země s vysokými příjmy vynakládají na sociální ochranu v průměru 16,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP), zatímco země s nízkými příjmy 0,8 procenta. Ty by potřebovaly dalších 308,5 miliardy dolarů (přes sedm bilionů Kč) ročně, aby svým občanům zajistily alespoň základní sociální ochranu. ILO vyzývá ostatní země, aby je podpořily.

