Povinné zálohování plastových lahví Sněmovna odmítla

Zálohování plastových lahví bude nadále dobrovolné. Sněmovna odmítla snahu o povinné zálohování PET lahví od roku 2025 novelou zákona o obalech. Předloha, kterou ještě projedná Senát, v návaznosti na unijní předpisy upravuje povinnosti autorizovaných obalových společností, stanovuje minimální hustotu sběrné sítě a další závazky, které vyplývají z evropské směrnice.

Povinné zálohování PET lahví navrhli lidovečtí poslanci. Podle nich se mělo týkat plastových lahví do objemu tří litrů. Záloha měla činit tři koruny, jako je tomu nyní u části skleněných lahví. Podle kritiků by v případě přijetí změny musel stát nahrazovat zmařené investice do linek na zpracování PET lahví.

Mezi odpůrce povinného zálohování patřil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Současný systém sběru plastových obalů je podle ministra funkční a díky němu země evropské cíle plní. Brabcovo ministerstvo chce ekonomicky zvýhodnit způsoby balení, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, tedy budou lépe využitelné nebo budou mít delší životnost. Mezi tyto výrobky by podle ministra mohla patřit průhledná PET lahev.

Zálohování PET lahví prosazovala iniciativa Zálohujme. Podle ní se v roce 2018 o dva procentní body snížila míra třídění plastů, přičemž produkce plastů se za poslední desetiletí zvýšila o 40 000 tun. Ministerstvo naopak argumentovalo tím, že předloni se zpětně vybralo 81 procent PET lahví. Proti zavedení zálohování na PET lahve se již dříve postavil například Svaz pivovarů a sladoven ČR či někteří prodejci.

Poslanec KDU-ČSL Jan Čižinský také neúspěšně navrhoval zařadit mezi obaly reklamní letáky. Část nákladů na jejich likvidaci by tím podle něho nesli i výrobci. Sněmovna odmítla také zavedení informační povinnosti hypermarketů k mikrotenovým sáčkům. Poslanec ANO Ondřej Babka chtěl, aby místa s těmito sáčky musela být opatřena textem s výzvou, aby si je zákazníci brali "pouze v nezbytných případech a pouze v uváženém množství". Porušení mělo být podle poslance trestáno pokutou do 50 000 korun.

