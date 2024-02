Povodí Moravy kvůli dešťům upouští některé vodní nádrže, například Vranov

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Povodí Moravy kvůli dešťům a vyšším průtokům v tocích aktuálně upouští některé vodní nádrže, aby zachytily případné povodňové průtoky, například Vranov. Jiné naopak plní pro možné sucho později, informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Průtoky v tocích v povodí se nyní pohybují v rozmezí od 70 do 250 procent dlouhodobého měsíčního průměru pro únor. Více vody je v řekách ve východní části povodí Moravy. Nejvyšší průtok aktuálně dosahuje Morava v Olomouci, jde o 262 procent obvyklého únorového stavu. Vysoké průtoky vodohospodáři evidují ale například i na Moravské Sázavě, a to 187 procent, či na Bečvě v Dluhonicích, a to 184 procent.

V západní části povodí Moravy a v dílčím povodí Dyje toky dosahují převážně normálních hodnot. Například Dyjí na přítoku do vodní nádrže Vranov protéká 105 procent dlouhodobého měsíčního průměru. Pod průměrem je například Velička ve Strážnici, kde stanice ukazuje 66 procent dlouhodobého únorového normálu.

Povodí Moravy na řadě vodních nádrží provádí manipulace, aby v nich byla optimální zásoba vody. "S blížícím se koncem zimy musí být zásoby vody dostatečně, aby nádrže mohly zásobit obyvatele, průmysl, zemědělství vodou a nadlepšovat hladiny v řekách v období sucha. Současně však s ohledem na aktuální situaci musejí mít nádrže dostatek prostoru na zachycení případných povodňových průtoků," uvedl Chmelař. Vodohospodáři odpouštějí například vodní nádrže Vranov, Dalešice, Nové Mlýny, Mostiště, Slušovice. Plní například vodní nádrže Brno, Vír, Opatovice či Koryčany.

Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11.000 kilometrů vodních toků, přes 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů. Povodí Moravy zasahuje do pěti krajů, zejména Olomouckého a Zlínského.

