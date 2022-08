Požár v Hřensku chtějí hasiči uhasit do několika dnů, objevili skrytá ohniska u Pravčické brány Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Hasičům se daří držet požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, plocha zásahu se zmenšuje o desítky hektarů. Požár, který hoří desátým dnem, chtějí zlikvidovat do několika dnů. V pondělí ho dostali pod kontrolu a dnes dál zmenšují jeho plochu, stále hoří zhruba na ploše kolem 600 hektarů. V 17:30 zasahovali hasiči na západní straně Pravčické brány, kde se objevila skrytá ohniska, řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Více než tisícovce hasičů s tím pomáhá pět vrtulníků a pět letadel, z toho dvě švédská, s jejichž pomocí hasiči počítají i v dalších dnech. Zásah v dalších dnech ale mohou zkomplikovat vysoké teploty, před kterými dnes varovali i meteorologové. V horku se hasiči mimo jiné musí častěji střídat. Návrat evakuovaných z Mezné, Mezní Louky a Hřenska zatím není kvůli zásahu možný."Přeskupujeme tam síly na místo, protože terén je velmi nepřístupný. Snažíme se to nepodcenit a dostat tam co nejvíc vody," řekl k zásahu u Pravčické brány Kavka. Skrytá ohniska se podle něj objevují také na německé straně, proto se tam také vrátily vrtulníky z Německa, které v předešlých dnech vypomáhaly v Českém Švýcarsku. Několik se jich však ještě dnes vrátilo na české území. Česká strana naopak německé straně poskytuje čerpací stanoviště na hranici. Podle mluvčího je nasazení letecké techniky velmi důležité, protože hasí nepřístupný terén. "V nepřístupném terénu by rozhoření bylo velmi problematické, proto je důležitá letecká technika, aby to prolila vodou," doplnil Kavka. Hasiči zasahují také na jižní straně Větrovce, kde se rovněž nacházela skrytá ohniska. Postup se zpomaluje kvůli těžko přístupnému terénu. Cestu si hasiči musí klestit pomocí motorových pil a využívají horolezeckou lanovou techniku. I když nad terénem létají vrtulníky a letadla, musí se na každé místo dostat i pozemní cestou. "Vrtulníky shodí vodu na požářiště, ale dohašování, hledání skrytých ohnisek, zásahy pod převisy, to je na pozemních jednotkách, to se musí překontrolovat," uvedl mluvčí. Požár hoří na některých místech až do hloubky půl metru, to musí hasiči zkontrolovat a případně proudnicemi rozorat. "Spolupracujeme s národním parkem. Chceme aby prokáceli některá další nepřístupná místa. Soustředíme se i na údržbu nasazené techniky," sdělili hasiči na twitteru. Podle mluvčího jsou problematických úseků desítky. "Dřeviny jsou tam poházené po zemi, částečně i v těch pěšinách a my se tam potřebujeme nějak dostat," popsal mluvčí. Doplnil, že kromě toho, že se hasiči poté dostanou lépe na některá místa, zabraňuje kácení a čištění cest od popadaných dřevin dalšímu požáru. Dnes se hasiči pohybovali kolem Křídelních stěn, Holubího dolu, u čelní stěny v Hřensku, v okolí Bouřňáku a Větrovce. K dispozici mají tři stovky kusů požární techniky, z toho přes 200 automobilových stříkaček. Pracují také s drony s termovizí, které ráno použili před nasazením letecké techniky a s jejichž pomocí objevili skrytá ohniska. "Je to důležité pro piloty vrtulníků, protože požár už není vidět, plamenné hoření už tu není. Vytipovali jsme jim místa, kde je potřebujeme," uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka. Prověřovat a dohašovat skrytá ohniska musí pak hasiči i pozemní cestou. Průzkum drony je jeden z našich dnešních hlavních úkolů. Sestavili jsme 5 skupin a jsme v terénu po celém Národním parku České Švýcarsko. Prostor pro práci ve vzduchu nám uvolňuje koordinátor leteckého provozu přímo zde na místě. pic.twitter.com/sDI3rzIJgK — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 2, 2022 Ze vzduchu požár likvidují dvě armádní a dvě policejní helikoptéry a jeden vrtulník Black Hawk ze Slovenska. Zasahují i tři letouny Antonov a dvě švédská letadla Air Tractor, která čerpají vodu z jezera Milada u Ústí nad Labem. Policie tam kvůli tomu kontroluje dodržování zákazu vstupu do vody. Vrtulníky berou vodu z Labe nebo z cisteren poblíž ohnisek. I ty jsou plněny vodou z Labe, kde minulý týden Povodí Labe navýšilo průtok pod vodním dílem Střekov v Ústí nad Labem. Podnik tam podle mluvčí Hany Bendové zvýšený odtok nechá, dokud to bude nutné. Letecký provoz přímo na místě řídí posádka policejního vrtulníku EC 135, řekla dnes ČTK Irena Pilařová z policejního prezidia. Každé ráno si podle ní piloti rozdělí sektory podle toho, kde je potřeba hasit a také tak, aby nedocházelo k nebezpečným situacím. Posádka štábního vrtulníku navíc komunikuje s hasiči a tak vědí, kam vrtulníky či letadla směrovat. Oproti běžnému řízení letového provozu je podle Pilařové řízení ze vzduchu přehlednější a také operativnější. "Pohled na požár zezdola je úplně jiný, než ze vzduchu," vysvětlila Pilařová. Posádka monitorovacího vrtulníku vidí, jaká je na místě situace, kde vznikají ohniska požáru a může tak hasiče či další leteckou techniku rychle vyslat sama, kam je potřeba. Při běžných zásazích podle Pilařové není třeba řídit letecký provoz ve vzduchu, zásah v Českém Švýcarsku je ale výjimečný počtem nasazené letecké techniky na malém prostoru. Samotným hasičům práci ztěžuje vedro, kdy se kvůli riziku přehřátí musí častěji střídat. Pohybují se navíc i v nepřístupném terénu, kde je pohyb fyzicky náročný. Teploty v oblasti mohou v nejbližších dnech stoupnout až na 34 stupňů Celsia, pršet by mohlo v pátek, řekl ČTK Martin Hynčica z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Od 24. července, kdy začalo v Českém Švýcarsku hořet, v regionu nijak výrazně nepršelo. Ministerstvo životního prostředí dnes informovalo, že dotační program na obnovu obcí zasažených požárem vyhlásí v půli srpna. Podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) resort na opravy poničené infrastruktury vyčlenil 100 milionů korun a v případě potřeby částku navýší. Dotace budou určené i na obnovu zeleně nebo sanaci svahů a žádosti o podporu bude přijímat a vyplácet Státní fond životního prostředí ČR, sdělil za MŽP Ondřej Charvát. Nyní ministerstvo platí zasahujícím jednotkám jídlo a část pohonných hmot. Podle dřívějšího vyjádření Hubáčkové MŽP připravilo na pohonné hmoty pro leteckou techniku deset milionů korun. Stejnou částku uvolnilo i na likvidaci odpadu, který při požáru vznikl. Pro zasahující hasiče od minulého týdne vaří například jídelna u Tomáše v Malšovicích na Děčínsku. Běžně připraví 1000 hlavních jídel a polévek denně, teď je jich dvakrát tolik, řekl dnes ČTK majitel podniku Tomáš Dostál. Podle správy národního parku stále trvá poptávka po náplastech na puchýře, chladivých náplastech na popáleniny či repelentech a přípravcích na ošetření bodnutí hmyzem pro hasiče. Lidé je mohou nosit do sběrného místa v Masarykově ulici 1094/4 v Krásné Lípě. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Hasiči mají požár v Českém Švýcarsku pod kontrolou, dále se nešíří U požáru v Českém Švýcarsku zasahují speciálně vycvičení lezci Hasičům v Českém Švýcarsku se daří dostávat ohniska plně pod kontrolu

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.