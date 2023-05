Pracovník Dezy popisoval události v areálu firmy v den otravy Bečvy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Směnový mistr provozu výroby fenolu ve valašskomeziříčské chemičce Deza Miroslav Vala dnes u vsetínského okresního soudu popisoval okolnosti mimořádné události, která se v podniku stala v den otravy řeky Bečvy ze 20. září 2020. Odmítl, že by za ekologickou havárii mohl únik chemických látek z reaktoru takzvané kaustifikační jednotky v Deze. Výpust chemičky je blíže místu úhynu prvních ryb než výpust firmy Energoaqua, která je z otravy Bečvy spolu se svým ředitelem Oldřichem Havelkou obžalovaná.

Z reaktoru podle Valy unikly desítky litrů, nejvýše sto litrů, černohnědého roztoku. "Je to asi dvacetiprocentní roztok uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného," řekl Vala. V roztoku je podle něj v objemových setinách obsažen i fenol. "Konstrukčně pod reaktorem je záchytná vana, odkud to teče do chemické kanalizace. Do Bečvy z toho nic neteče," uvedl Vala. Předpokládá, že přečištěnou vodu používá fabrika na chlazení nebo servisní údržbu.

O úniku roztoku se dozvěděl 20. září okolo 05:00 od pracovníka Jána Foltána, který reaktor měl hlídat, avšak usnul. "Zavolal jsem mistrovi na vodní hospodářství, co se stalo," řekl Vala. U soudu měl dnes svědčit i Foltán, který už v Deze nepracuje, bez omluvy se však nedostavil. Na únik z toxických látek z kaustifikační jednotky v minulosti upozornil Deník Referendum. Podle deníku směs stekla do dešťové kanalizace. Deza na to tehdy reagovala prohlášením, že šlo o provozní událost, která nemohla být příčinou otravy ryb.

Voda z dešťové kanalizace podle Valy směřuje do zdrží, v nichž se kontroluje, co je v ní obsaženo. Jaké výpusti z Dezy vedou do řeky Bečvy, nevěděl. "I kdyby do dešťové kanalizace vyteklo úplně všechno (z reaktoru), tak obsah fenolu, co tam je, je tak malý, že jsem přesvědčený, že v lagunách i zdrži by se to naředilo na limitované hodnoty," řekl Vala.

Každá událost, která by mohla mít vliv na havárii, je podle Havelkova obhájce Jiřího Obluka pochopitelně ve prospěch obžalovaných. "A tady došlo, ať už tomu říkáme havárie, provozní událost nebo mimořádná událost, k tomu, že v Deze vytekla nějaká tekutina s obsahem fenolu, který je schopen ryby nepochybně zabít v Bečvě. A proto je to pro nás důležité, aby se ukázalo, že k něčemu došlo," řekl dnes ČTK a Právu obhájce.

Podle státního zástupce Jiřího Sachra způsobila Energoaqua znečištění Bečvy kyanidy a šestimocným chromem minimálně na 37 kilometrech řeky. Zmocněnec firmy Vladimír Kurka i Havelka vinu odmítli. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí Havelkovi až pět let vězení, společnosti až zákaz činnosti.

Energoaqua spravuje tovární areál v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku. Zajišťuje v něm i čištění odpadních vod. Z areálu odcházejí kanálem, který ve Valašském Meziříčí ústí do Bečvy. Právě tímto kanálem se podle Sachra znečištění do řeky dostalo.

Před soudem dnes vypovídala i bývalá laborantka firmy Energoaqua Dagmar Martinátová. V době havárie v podniku působila, dozvěděla se o ní z médií. "Vůbec jsem nepředpokládala, že by to někdo mohl přisoudit nám,“ řekla Martinátová. Uvedla, že několik dní po otravě viděla vzorky kalů, o nichž jí technolog firmy tvrdil, že jsou z místa, kudy vyčištěná voda z firmy odtéká do řeky. "V kalech byli živí červi. Říkala jsem si, že není možné, aby přežili červi a nepřežily ryby," uvedla svědkyně. Službu měla i v neděli 20. září 2020, tedy v den otravy řeky, předtím sloužila v noci z pátku na sobotu. Nic mimořádného se podle ní v té době v podniku nestalo.

Dále vypovídal strojník Josef Kubját, který v čistírně odpadních vod firmy Energoaqua lisuje kaly. Jaké látky obsahují, nevěděl. "My to neměříme," řekl Kubját. Domnívá se, že vody z kalů směřují do směšovací nádrže. Neví o tom, že by někdy čerpal kaly z kyanidových jímek, v nichž podnik uchovává vody s obsahem kyanidů. Nejspíše s nimi podle něj nakládal technolog. "My jsme s tím nikdy nepřišli do styku," uvedl svědek s tím, že v souvislosti s jeho prací žádná havárie vzniknout nemůže. V době otravy Bečvy v práci nebyl.

Zástupci obžalované firmy tvrdí, že první ryby začaly hynout asi 3,5 kilometru od vyústění společnosti Energoaqua a je tedy podle nich vyloučeno, aby původcem ekologické havárie byla ona. Také někteří rybáři a vědci se domnívají, že zdroj znečištění musel být blíže k místu nálezu prvních leklých ryb. Otrava zasáhla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov.

Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek, kdy by měly vypovídat další laborantky ze společnosti Energoaqua. Soud se sledovanou kauzou zabývá od ledna. Hlavní líčení nařídil na 39 jednacích dní, a to až do prosince. Spis k případu má několik tisíc stran. U soudu už vypovídaly desítky svědků.

reklama