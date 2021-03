Praha a další města se připojí k Hodině Země 2021 a zhasnou osvětlení památek

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Free-Photos / Pixabay Světla zhasnou například u Karlova mostu, osvíceny nebudou Národní a Stavovské divadlo, Staroměstská radnice, Petřínská rozhledna, Malostranská mostecká věž, Strahovský klášter, památník na Vítkově a řada kostelů. Podle propočtů městské firmy Technologie hlavního města Prahy ušetří akce až 15 000 kWh a město tak vyprodukuje o 6,5 tuny emisí CO2 méně.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vedení Prahy se v sobotu 27. března symbolicky připojí k celosvětové iniciativě Hodina Země 2021 a na hodinu zhasne osvětlení pražských památek. Reflektory zhasnou v 20:30 na téměř padesátce míst v hlavním městě, sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Akce chce upozornit na nutnost ochrany klimatu a snížení emisí. Hodina Země se uskutečňuje od roku 2007 pod patronátem Světového fondu na ochranu životního prostředí (WWF). Podle informací z internetových stránek projektu se v Česku ke kampani do pátečního rána přihlásilo 116 měst a obcí a také dvě památky, bezmála 430 jednotlivců a více než 50 firem.

"Hromadné vypnutí světel po celé Zemi vnímám jako důležité symbolické gesto, kterým dáváme najevo, že si uvědomujeme hrozbu klimatických změn a nezbytnost environmentálně odpovědného chování. Čistá voda, čerstvý vzduch a zdravé potraviny nejsou samozřejmostí a každý z nás by si to měl uvědomit," uvedl pražský radní Jan Chabr (TOP 09).

Světla zhasnou například u Karlova mostu, osvíceny nebudou Národní a Stavovské divadlo, Staroměstská radnice, Petřínská rozhledna, Malostranská mostecká věž, Strahovský klášter, památník na Vítkově a řada kostelů. Podle propočtů městské firmy Technologie hlavního města Prahy ušetří akce až 15 000 kWh a město tak vyprodukuje o 6,5 tuny emisí CO2 méně.

K akci se připojí i další česká města, mimo jiné Děčín, Bílina nebo Most. V Děčíně zhasne osvětlení zámku a historické restaurace přezdívané Nebíčko. Město o tom informovalo na svémwebu. V Bílině na Teplicku se vypne osvětlení radnice, Most zhasne osvícení hradu Hněvín. V Libereckém kraji zhasne i osvětlení liberecké radnice, potemní centrum Turnova nebo sídlo Libereckého kraje. Veřejné osvětlení zhasnou i ve Svoru, Svojkově, Vyskeři nebo Hlavici, zjistila ČTK na stránkách projektu. Některé menší obce, například Nový Bor na Českolipsku, zhasnou veřejné osvětlení.

Letošní Hodina Země se koná i v době přetrvávající pandemie covidu-19, a to v sobotu 27. března 2021 od 20:30 do 21:30.

"Akci mohou samozřejmě podpořit i jednotlivci, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí a klimatu. Doma mohou prožít hodinu při svíčkách, popřípadě si mohou stanovit osobní klimatický závazek," řekla vedoucí odboru životního prostředí v Novém Boru Jitka Kopčáková. Třeba Michal Všechovský z nedaleké České Lípy se zavázal, že změní vytápění domku z uhlí na obnovitelné zdroje, vzdá se letu mimo Evropu, maso a mléčné výrobky plánuje jíst jen jednou týdně a na polovinu omezí jízdy autem.

Lidé se mohou i registrovat nastránkáchHodiny Země. Někteří obyvatelé Ústeckého kraje se zavázali například k tomu, že budou důsledně třídit odpad, vzdají se letů mimo Evropu a začnou nakupovat oblečení z druhé ruky. Stránka nabízí také výpočet úspory uhlíkové stopy.

Celosvětovou akci vyhlašuje a koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF), její počátek se datuje k 31. březnu 2007. První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než dva miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední březnovou sobotu. Začíná na Fidži a končí o den později na ostrově Samoa.

Česko se přidalo v roce 2010, akci koordinuje Ekologický institut Veronica. Loni se zapojilo 124 obcí, 3500 jednotlivců, desítky firem a organizací i některé památky. Do tmy se loni ponořila i známá místa v zahraničí jako Braniborská brána v Berlíně, Eiffelova věž v Paříži, mrakodrapy v Hongkongu nebo Buckinghamský palác v Londýně.

reklama