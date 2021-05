Praha je letošním městem lesa

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Hlavní město včera získalo cenu za péči o lesy European Forest City Award 2021. Evropský lesnický institut tak ocenil údržbu a rozšiřování pražského lesního fondu a péči o životní prostředí. Institut, který ocenění uděluje, sdružuje zástupce lesního výzkumu, průmyslu, vlastníky lesů i mezinárodních organizací starajících se o lesy. Loni cenu dostal německý Bonn a v roce 2019 skotský Aberdeen.

„Ceny ‚Praha město lesa‘ si velmi vážím. Potvrzuje, že jdeme správnou cestou a daří se nám plnit náš slib – za osm let vysázet jeden milion stromů. Už jsme jich vysázeli 370 tisíc a v sázení pokračujeme,“okomentoval ocenění primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Představitelé hlavního města i úřadu veřejně podporují klimatické závazky. Rada hlavního města Prahy mimo jiné schválila ambiciózní Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, v nichž je řada opatření ke zmírnění klimatické změny a adaptaci na ni.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Magistrát hlavního města Prahy Praha zakládá nové lesní porosty na zemědělských pozemcích.

„Jsem přesvědčený o nezbytnosti zapojení všech občanů do debaty o změně klimatu. Je důležité umožnit jim se aktivně podílet na pozitivních změnách. Na jedné straně totiž průzkumy veřejného mínění ukazují, že veřejnost se o životní prostředí stará a má zájem ho zlepšovat, na druhou stranu zde však stále přetrvává nebezpečí, že toto téma nebude možné konkrétně a účelně uchopit, zůstane příliš abstraktní a bez jasně definovaných dalších kroků a témat,“ uvedl při úterním převzetí ceny Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

„Stromy ve městě mají nezastupitelnou roli zejména pro adaptaci města na změnu klimatu. V místě, kde rostou, vytváří pohodovější mikroklima jednak poskytováním stínu, který snižuje pocitovou teplotu, dále pomocí odpařování vody, čímž ochlazují okolí jako přirozená klimatizace, ale i čištěním ovzduší od znečišťujících látek. Lesy a parky tak hrají nenahraditelnou roli i v každodenním životě Pražanů,“ popisuje Hlubuček.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | lhmp.cz Budoucí les v Holyni. / Pražské lesy se v roce 2019 rozšířily o 356.000 sazenic, které vysadila městská příspěvková organizace Lesy hlavního města Prahy (LHMP). Kromě stávajících porostů se vysazovalo v nově vznikajících lesích například v Běchovicích, Satalicích, v Holyni či v Jinonicích. Drtivou většinu sazenic tvořily listnaté stromy, jehličnaté zhruba desetinu. Nejvíce se vysazuje dubů. Celkem je v majetku města asi 2912 hektarů lesů.

V roce 2019 přijala Praha klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 45 % (ve srovnání s rokem 2010) a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Město také sestavilo Komisi pro udržitelnou energii a klima, která připravila komplexní Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, který nedávno schválili radní hlavního města. Tento strategický dokument nastiňuje 69 konkrétních opatření, projektů a příležitostí, které umožní splnění závazku v oblasti klimatu. Praha také podporuje evropskou zelenou dohodu tzv. European Green Deal.

