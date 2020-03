Praha nechá rozmístit desítky nádob na použité oleje

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice.eu Na téměř 70 místech v hlavním městě budou umístěny nádoby na sběr použitých olejů a dalších jedlých tuků. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Na téměř 70 místech v hlavním městě budou umístěny nádoby na sběr použitých olejů a dalších jedlých tuků. Pro magistrát je zdarma zajistí společnost Viking group ve zkušebním provozu na dobu dvou let. Smlouvu s firmou v pondělí schválili radní. Pokud se nádoby osvědčí, plánuje město jejich rozšíření na více míst. Obce mají od začátku roku povinnost zajistit sběr použitých tuků, Praha tak již činí prostřednictvím sběrných dvorů a mobilního svozu.

Nádoby budou podle schváleného dokumentu umístěny zejména v menších okrajových městských částech. Magistrát oslovil všechny známé poskytovatele služby a pouze vybraná společnost byla ochotná zkušební provoz zajistit zdarma. Důvodem k umístění nádob je podle magistrátu velký zájem ze strany obyvatel a městských částí.

Dosud mohou lidé použitý olej odvést do některého ze sběrných dvorů, nebo počkat na mobilní svoz nebezpečného odpadu a jedlých olejů. Ten funguje v metropoli na zhruba 300 trasách se zhruba osmi dvacetiminutovými zastávkami. Sběr napomáhá tomu, aby se tuky nedostávaly do odpadních vod, při jejichž čištění způsobují problémy. Nasbírané oleje je také možné po úpravě využít jako příměs do pohonných hmot nebo pro výrobu tepla a energie.

Řada obcí třídila jedlé oleje či tuky dobrovolně už před zavedením povinnosti od začátku letošního roku. Zatímco v roce 2016 je vybíralo z celkového počtu 6258 obcí pouze deset procent v množství 88 tun, o rok později se počet obcí zvýšil na zhruba 900. Vytřídily 192 tun použitých olejů a tuků.

reklama