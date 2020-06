Praha se opět připojí k Evropskému týdnu mobility

Lukas B. 29.6.2020 17:56 Reaguje na Jiří Daneš

takový den v týdnu bez čerstvých rohlíků, bez svozu mléka z kravínů do mlékárny, bez hasičů, bez záchranky, policie, bez oprav havárií plynu a vodovodu si všichni moc užijeme :). což se jistě shodneme, že se jedná o nebetyčnou pitomost. takové pěkné třicetitisícové panelové sídliště bez tekoucí vody a bez přistavených cisteren (o elektřině nemluvě) se příliš podobá něčemu mezi malevilem a dnem trifidů.



víte, ono už něco o smítku v oku bratra a břevnu v oku vlastním bylo v bibli. a vono je to furt - kdo by rozhodoval, které cesty jsou zbytné a které nezbytné? bylo by to přece jasné, ty moje cesty jsou nezbytné (pro mě). je to úplně přesně stejné, jako zbytnost a nesmyslnost těch a těch předpisů - ale hlavně ne těch, kterým rozumím.



Odpovědět