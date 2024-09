Praha zavře kvůli velké vodě náplavky a postaví část protipovodňových zábran

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Vedení hlavního města kvůli hrozbě záplav uzavře náplavky v Praze 1, 2 a 5 a preventivně nechá na některých místech vystavět protipovodňové zábrany v centru města, na Zbraslavi a v Libni. Náplavky budou uzavřeny dnes okolo 19:00. Vedení metropole rovněž chystá v sobotu zastavit lodní dopravu na Vltavě. Po dnešním jednání povodňové komise to ČTK sdělil mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník. Komise se znovu sejde dnes v 18:00. Podle aktuálníbude i v Praze extrémní povodňové ohrožení. Velmi vydatné srážky doprovodí od večera i silný vítr.Hasiči včetně potápěčů dnes dopoledne už zavřeli bezpečnostní vrata na Čertovce, následovat bude preventivní výstavba protipovodňových zábran o celkové délce asi 199 metrů.

Kvůli zavření náplavek budou muset od Vltavy zmizet všechna auta. Pokud s nimi řidiči do dnešních 19:00 neodjedou, město nechá vozidla odtáhnout. S uzavřením náplavek souvisí také odstranění veškerých předmětů, které by mohly odplavat, jako jsou třeba kontejnery nebo popelnice. Vstup a vjezd na náplavky bude od 19:00 hodin pro veřejnost uzavřený. "Chci apelovat na všechny, aby uposlechli případná varování a respektovali opatření, která mohou přijít. Jde především o jejich bezpečí," uvedl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Město již začalo s preventivní výstavbou protipovodňových zábran u Karlova mostu, u podchodu k loděnici na Zbraslavi a v Thomayerových sadech v Libni. Město nyní staví zábrany v celkové délce asi 198,6 metru. Zábrany jsou vysoké od 1,3 do 6,2 metru. Nejpozději v sobotu bude zastavena lodní doprava v metropoli a plavidla budou muset jejich majitelé přemístit do chráněných přístavů. Město k odplutí do přístavu již připravilo loď Hermes, která slouží jako noclehárna pro lidi bez domova.

Situaci bude magistrát nadále monitorovat a ještě dnes se znovu sejde protipovodňová komise. Největším problém pro Prahu je podle současných modelů Sázava, která bude mít velké průtoky, které hlavní město nemá jak regulovat. Vliv na výšku vody bude mít v Praze rovněž situace na Berounce, která se vlévá do Vltavy na jihu metropole.

"Na rozhodujících vodních tocích, tedy Vltavě a Sázavě, se průtoky zvyšují, takže předpokládáme, že v průběhu dne překročíme první povodňový stupeň, tedy stupeň bdělosti. Všechny následné kroky vycházející z tohoto milníku už jsou v běhu," uvedla náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti).

