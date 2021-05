Praha znovu vypíše tendr na přístroje k měření emisí na silnicích

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Javier Michal / Shutterstock Praha patří mezi regiony s největším znečištění ovzduší, většina pochází z dopravy.

Pražský magistrát znovu vypíše tendr na přístroje, s jejichž pomocí chce na silnicích identifikovat vozidla s poškozeným nebo chybějícím filtrem pevných částic. V pondělí o tom rozhodli radní. Město již zakázku jednou vypsalo, ale nepřihlásil se žádný uchazeč. Podle magistrátu to bylo kvůli pandemii covidu-19. Pořízení techniky by mělo vyjít zhruba na 40 milionů korun, polovinu by měl magistrát získat z evropských fondů.

"Předmětem veřejné zakázky je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro detekci emisí pevných částic výfukových plynů motorových vozidel ve variantě stacionárního zařízení, přenosného zařízení a mobilního zařízení," píše se ve schváleném dokumentu. Stacionární varianta má být instalovaná napevno, mobilní v dodávce a přenosný typ má sloužit k přesnějšímu měření a potvrzení vzorků získaných většími zařízeními.

Přístroje mají podle schváleného dokumentu zpočátku sloužit k prevenci a zjištění toho, kolik vozidel bez filtru pevných částic v metropoli jezdí. Majitele vozidel bude magistrát informovat, výhledově je cílem propojit zařízení se systémy dopravní kontroly využívanými samosprávou a státem. Poté bude možné vozidlo po zjištění závady odstavit a odeslat na STK nebo provést s pomoc přístroje kontrolu přímo na místě. K tomu však budou podle dokumentu nutné úpravy legislativy.

Vypsání první zakázky schválilo vedení města koncem loňského roku, nikdo se však do ní nepřihlásil. "Protože opakované předběžné tržní konzultace a účast zájemců na nich potvrzovala zájem o účast dodavatelů a akademických pracovišť na realizaci projektu, zadavatel předpokládá, že důvodem, proč nebyly doručeny ve lhůtě žádné nabídky, je přetrvávající pandemie covidu-19," stojí ve schváleném dokumentu. V nové zakázce magistrát prodlouží lhůtu pro zaslání nabídek a zveřejní předběžné oznámení ve věstníku veřejných zakázek.

Praha patří mezi regiony s největším znečištění ovzduší, většina pochází z dopravy. Dieselové motory s nefunkčním nebo odmontovaným filtrem pevných částic podle odborníků produkují velkou část škodlivin, nezáleží přitom na stáří vozu. Nyní jsou emise vozidel kontrolovány jenom při pravidelných technických kontrolách, což je podle vedení města nedostatečné. Praha již v minulosti měření emisí za provozu testovala ve spolupráci s ČVUT a Ústředním automotoklubem (ÚAMK). Dopravní policie také na popud magistrátu uskutečnila sérii kontrol, které se však prováděly s pomocí diagnostické jednotky u aut vytipovaných pouze na pohled.

