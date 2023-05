Prasečí mor potvrdila laboratoř u dalších dvou divokých prasat na Frýdlantsku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Africký mor prasat potvrdila laboratoř u dalších dvou divokých prasat na Frýdlantsku. Uhynulé kusy našli v katastrech obcí Horní Řasnice a Pertoltice a následné vyšetření ve Státním veterinární ústavu Jihlava nákazu prokázalo. Od objevení nákazy v Česku se už mor potvrdil u 14 divokých prasat, řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Aktuální nálezy podle něj spadají stále do vymezeného pásma, mimořádná veterinární opatření se proto v tuto chvíli nijak nemění.

Po nálezu prvního nakaženého kusu loni 1. prosince veterináři vytyčili uzavřené pásmo II o rozloze téměř 200 kilometrů čtverečních, ze kterého pocházejí všechny nálezy uhynulých nakažených prasat. Zasahuje do 28 katastrálních území. Na základě mimořádných opatření je zakázán přesun domácích prasat do uzavřeného pásma s výjimkou přesunu zvířat na jatka.

Na oblast navazuje uzavřené pásmo I, které zahrnuje 531 kilometrů čtverečních a 65 katastrálních území. Přesun domácích zvířat je v něm rovněž povolen pouze na jatka. Krajská veterinární správa může na základě žádosti povolit výjimku k přesunu prasat do uzavřeného pásma z oblasti mimo vytyčenou oblast. SVS zaznamenala případy, kdy lidé tato opatření porušují, fyzické osobě za to hrozí pokuta do 50.000 korun, právnické osobě až dva miliony korun.

Africký mor prasat je akutní onemocnění podobné klasickému moru prasat, jeho příznaky a průběh jsou však rychlejší. Nakažená zvířata téměř ve všech případech hynou. Proti nákaze není lék, nakažená prasata se musí utratit. Největším zdrojem nákazy jsou uhynulé kusy divočáků, proto je myslivci vyhledávají. Virus je velice odolný, a to i vůči nízkým teplotám, například v mraženém mase může přežívat i několik let. Pro člověka ani psa nákaza nebezpečná není, podle ředitele liberecké veterinární správy Romana Šebesty ale mohou být přenašeči nákazy.

