Pražané si v příštím roce připlatí za vodu, svoz odpadu i bydlení

V hlavním městě příští rok podraží voda, svoz odpadu a v některých městských částech nájmy obecních bytů. / Ilustrační foto

V hlavním městě příští rok podraží voda, svoz odpadu a v některých městských částech nájmy obecních bytů. V některých oblastech města se zvedne také daň z obytných nemovitostí, a to až na dvojnásobek. V případě budov užívaných pro komerční účely se zdvojnásobí všude. Zdražovat by neměly elektřina ani plyn. Pražská teplárenská sice zdražení plánuje, vzhledem ke snížení daně z přidané hodnoty z 15 na deset procent to však domácnosti ve svých rozpočtech nepocítí. Zvýšit se nemá ani jízdné v MHD.

Nejvýraznější zdražení se bude týkat svozu komunálního odpadu, kde na základě rozhodnutí města poplatky vzrostou o 30 procent. V současnosti domácnosti v metropoli platí za svoz běžného odpadu měsíčně od 86 do 5737 korun, podle četnosti a velikosti kontejneru. Město by mělo zdražením ročně získat 220 milionů korun navíc. Magistrát zároveň zavede možnost objednat si svoz bioodpadu za poloviční ceny, než za jaké nyní službu poskytují Pražské služby.

Více Pražané příští rok zaplatí také za vodu, a to o 4,9 procenta. Cena za vodné a stočné tak vzroste na 81,82 korun bez DPH za metr krychlový. Zvýšení má za úkol pokrýt inflaci a dvě procenta navíc půjdou na investice do obnovy vodovodní infrastruktury. DPH u vodného a stočného nyní činí 15 procent, od května by se měla snížit na deset procent.

Stejně tak se od ledna sníží daň v případě tepla, takže by Pražané neměli ve svých peněženkách pocítit plánované zdražení Pražské teplárenské v průměru o 4,5 procenta, které je podle firmy dáno růstem cen emisních povolenek. Obchodní ředitel tepláren Tomáš Sluka uvedl, že na nové úrovni chce společnost ceny udržet po následující tři roky.

Zdražení čeká také nájemné v řadě obecních bytů, jinde se nájmy zvedly letos. Magistrát od července zvýšil nájemné u části ze svých 7729 bytů o inflaci a u 2326 bytů zrušil dosavadní slevu na nájemném, která byla 25 procent.

Městské části spravují více než 23.000 bytů. Například Praha 3 letos nájemné zvedla ze 100 na 120 korun za metr čtvereční. U nově uzavíraných a prodlužovaných smluv navíc od ledna nájemné zvedne až na 145 korun za metr čtvereční. O zákonem povolených 20 procent zvedla nájmy také Praha 8 a na jaře příštího roku to plánuje Praha 6, kde se nájmy pohybují v rozmezí 95 a 116 za metr čtvereční. Zvýšení plánuje také Praha 5, a to v průměru zhruba ze 120 na 140 korun. Naopak v Praze 12 nebo 13 růst nájmů v plánu není. Podle studie společnosti Deloitte bylo v polovině letošního roku průměrné tržní nájemné v metropoli 307 korun za metr čtvereční.

V některých částech Prahy v příštím roce také majitelé zaplatí více na dani z nemovitosti. Městské části si mohly určit, zda daň u obytných domů domů zvýší, z těch velkých tak učinily Praha 1, 3, 7, 8, 10, 11 a 12. Proti se postavila například Praha 4 nebo Praha 6. V případě komerčních nemovitostí se rozhodnutím vedení magistrátu daň zdvojnásobí na celém území metropole.

K cenám elektřiny a plynu mluvčí PRE Petr Holubec uvedl, že v prvním pololetí příštího roku firma zdražení nechystá. "U jediné položky může dojít k mírnému navýšení, a to u produktu PREekoproud, tedy u elektřiny z obnovitelných zdrojů. Týkat se bude pouze nových zákazníků," řekl.

