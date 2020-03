Pražská firma dostala další pokutu, nezalesnila holiny na Žďársku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ČIŽP Firma Supreme Store sídlící v Praze dostala od ČIŽP další pokutu 388.000 korun, protože nezalesnila přibližně dva hektary holin na Žďársku.

Firma Supreme Store sídlící v Praze dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) další pokutu 388.000 korun, protože nezalesnila přibližně dva hektary holin na Žďársku. Dřevo bylo na těchto pozemcích dotěžené před čtyřmi lety, nová výsadba měla být do dvou let. Vloni už dostal vlastník pozemků pokutu 241.000 korun. Ve včerejší tiskové zprávě to uvedl ředitel havlíčkobrodského inspektorátu ČIŽP Jan Panský. Firmu se novinářům kontaktovat nepodařilo.

Podle inspekce jde o pozemky s celkovou rozlohou 1,94 hektaru v katastrálních územích Hrdá Ves, Věžná na Moravě a Zlatkov. Jednání firmy hodnotí inspekce jako účelové, protože přes opakovaná upozorňování nezalesnila ani jeden vytěžený pozemek. Zákon o lesích podle inspekce ukládá vlastníku lesa povinnost holinu zalesnit do dvou let a sedm let se starat o mladý porost.

"V únoru 2019 jsme upozornili firmu, že už v roce 2018 uplynula zákonná lhůta pro zalesnění všech uvedených pozemků," uvedl Panský. Podle kontroly provedené loni v červnu ale firma neudělala nic, proto dostala pokutu 241.000 korun. Podle další kontroly z loňského prosince neudělal vlastník ani u jednoho pozemku ani přípravu pro zalesnění.

Podle loňské zprávy inspekce se vlastníci pozemků měnili. Vytěžila je společnost s ručením omezeným Land Value, pak je prodala firmě Projekt Mission, následně byly převedeny na firmu Supreme Store. Podle údajů v obchodním rejstříku jde o společnost s ručením omezeným vzniklou v červnu 2018. Převádění těchto lesních pozemků podle inspekce nápadně kopíruje termíny lhůt dané zákonem pro zalesnění a lhůt pro osvobození od daně z převodu nemovitostí.

