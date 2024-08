Železné u Tišnova řeší problém s nedovolenou zavážkou stavebních pozemků sutí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Problémy s majitelem stavebních pozemků v centru obce řeší od začátku července v Železném u Tišnova na Brněnsku. Místo, kde mělo na základě stavebního povolení vyrůst 16 rodinných domů, začala firma zavážet nezpracovaným stavebním odpadem a výkopovou hlínou. Podle odhadů vedení obce už na místo navezla asi 80 000 tun materiálu. Stavební úřad nařídil firmě masu odstranit, ale bez efektu, řekl starosta obce Radomír Pavlíček (STAN). Majitel pozemků Daniel Tesař odmítl, že by pozemky zavážel stavebním odpadem. Pro ČTK uvedl, že nejde o odpad a že na parcelách plánuje stavět rodinné domy.Pozemek, s nímž územní plán obce počítá pro stavbu rodinných domů, několikrát změnil vlastníka. Jeden z nich dokonce na pozemku vybudoval základy několika řadových domků. Současný majitel tří sousedních parcel, kterým je podle katastru nemovitostí společnost Tekton Solution vlastněná Danielem Tesařem , začal podle starosty letos v červenci parcelu v kopcovitém terénu zavážet nezpracovaným stavebním materiálem.

"Na místo přijíždělo jedno nákladní auto za druhým, každou vyloženou korbu hned rozhrnoval bagr a zahrnoval zavážku výkopovou hlínou. I tak byly dobře patrné trčící dráty, kusy skla i plastu. Obrátil jsem se na stavební úřad i na Českou inspekci životního prostředí," popsal Pavlíček.

Stavební úřad na konci července vydal výzvu k okamžitému zastavení stavby, protože je v rozporu se stavebním povolením. Nic se ale nezměnilo, navážka pokračovala dál. "Kromě složení zavážky je problémem i to, že navezený materiál není zhutněný a pod pozemkem v kopci jsou rodinné domy se zahradami. Hrozí že při větším dešti bude navážka splavena na tyto pozemky," doplnil Pavlíček.

Uvedl, že na místo přivolal i policisty, kteří konstatovali, že firma jedná protiprávně. "Zároveň ale policisté nemohou bránit vjezdu automobilů na pozemek a nesmíme to udělat ani my," dodal starosta. Společně s tišnovským poslancem za STAN Josefem Flekem podal trestní oznámení.

Navážka materiálu, která mezitím v některých místech dosáhla až deseti metrů, přestala až poté, co na místo přijela natáčet Česká televize. Firma Tekton Solution je podle obchodního rejstříku v insolvenci.

Starosta Pavlíček uvedl, že neví, jak dál postupovat. "Stavební pozemek je zničený, pokud by kdokoliv chtěl pokračovat ve výstavbě, musel by tuto nebezpečnou zavážku odstranit, a to bude stát miliony," uvedl.

" V žádném případě se nejedná o připravovanou skládku odpadu nebo navážku znehodnoceného stavebního materiálu. Na dané parcele bude realizována plánovaná výstavba rodinných domů a dochází pouze ke změně původního projektu, který byl s pozemky převzat. Dovezená zemina a její složení prošlo požadovaným laboratorním testováním," sdělil Tesař ČTK.

