Pražská policie nasadí příští týden do provozu 20 elektromobilů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Honza Groh / Wikimedia Commons Auta budou policisté dobíjet jak ve veřejných nabíječkách, tak v těch, které vybudovalo ministerstvo vnitra. Při nabíjení nebudou policisté podle Lercha využívat svého přednostního práva, které jim při tankování pohonných hmot umožňuje zákon.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pražská policie nasadí od příštího týdne do provozu 20 z celkem 38 nových elektromobilů Hyundai. Sloužit budou k hlídkové činnosti po celém městě. Dojezd auta je přes 300 kilometrů. Pořízení jednoho automobilu stálo přes 700 000 korun. Zmíněná dvacítka aut je již plně vybavena včetně policejních polepů. Zbylých 18 vozů bude policii dodáno do konce června. Novinářům to dnes řekl ředitel pražské policie Tomáš Lerch.

"Policie už v minulosti vyzkoušela různé typy ať už elektrických, či hybridních pohonů. V loňském roce jsme obdrželi prvních pět kusů elektrických vozidel Hyundai, které jsme vyzkoušeli při různých činnostech. Ukázalo se, že v podmínkách Prahy je tento typ efektivně využitelný," řekl Lerch.

Z celkového počtu aut jich bude 37 rozmístěno na místní oddělení po celé Praze a jedno zůstane na krajském ředitelství policie. "Po Praze máme zhruba 50 místních oddělení a dovedu si představit, že na každém by bylo jedno takové vozidlo," řekl Lerch. Elektromobily nebudou určeny k přímým zásahům, ale pro vyšetřování, dokumentaci nebo pro příjezd k trestným činům a přestupkům, které lidé nahlásí na místních odděleních.

Auta budou policisté dobíjet jak ve veřejných nabíječkách, tak v těch, které vybudovalo ministerstvo vnitra. Při nabíjení nebudou policisté podle Lercha využívat svého přednostního práva, které jim při tankování pohonných hmot umožňuje zákon.

reklama